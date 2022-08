Ne bo jih strah Luke Dončića na drugi strani igrišča

V nadaljevanju preberite:

Ob jutrišnjem začetku 41. evropskega prvenstva v košarki bo na sceno stopila polovica reprezentanc, torej 12. Lanxess Arena v Kölnu bo prizorišče obeh derbijev dneva, v skupini B se bosta ob 17.15 pomerili Slovenija in Litva, ob 21.00 pa še Nemčija in Francija. Vsa štiri moštva najdemo na številnih seznamih kandidatov za najvišja mesta, BiH in Madžarsko čaka skoraj nemogoča naloga pri poskusu preboja v osmino finala. Za slovenske navijače ni dvoma: pričakujejo uspešen popravni izpit za nedeljsko razočaranje v Münchnu. Litovski pa imajo svojo računico.

Kaj vse tare košarkarje Lietuve, ki so sicer osvojili 11 kolajn na velikih tekmovanjih, sedem na EP? Kako so se odrezali ob zadnjem soočenju s Slovenijo? Zakaj njihova zvezdnika težko igrata skupaj? Kaj Litovci pričakujejo od novega selektorja Kazysa Maksvytisa? Kdo je novi up reprezentance?