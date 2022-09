Očitno je EP še boljše, kot smo ga napovedali

V nadaljevanju preberite:

Še pred nekaj dnevi je veljalo, da je 41. evropsko prvenstvo v košarki nekaj posebnega in verjetno najboljše doslej, ker so se ga udeležili najboljša košarkarja zadnjih štirih sezon lige NBA Nikola Jokić in Giannis Antetokounmpo ter Luka Dončić, ki naj bi ju nasledil prej ali slej. Vsi trije so se poslovili že pred polfinalom, kar ponuja nova vprašanja. Ali to pomeni, da je eurobasket še boljši, kot smo si obetali? Ali da je z njihovim odhodom izgubil ves čar?

V sodobnih časih ima pri iskanju odgovorov pomembno vlogo vse večje mešanje evropske in ameriške košarke ter njunih meril. Stara celina je potegnila krajši konec, ne le zaradi večje kadrovske osiromašenosti, tudi zaradi uvoza ameriških športnih vrednot. In ker Slovenija ni osamljen otok, hkrati pa ima vsaj košarkarska reprezentanca zvezdnika svetovne ravni, je bila na letošnjem EP podobna letečemu cirkusu.

Kdo je zdaj sploh ostal v igri za najboljšega košarkarja prvenstva?