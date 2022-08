Pred selitvijo v Nemčijo so prihranili kar nekaj nabojev

Teden dni pred začetkom 41. evropskega prvenstva v košarki je slovenska reprezentanca odkljukala še dve pomembni epizodi. V Celju je zanesljivo ugnala Estonijo in dosegla peto zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, selektor Aleksander Sekulić pa se ni nič manj razveselil informacije, da so vsi njegovi izbranci prestali tekmo brez poškodb. V nedeljo ob 15. uri bodo gostovali še pri Nemčiji v Münchnu, 1. septembra pa jih bo v Kölnu pričakala Litva ob začetku eurobasketa.

Slovenija: Estonija 104:83 (77:63, 56:38, 27:23) Dvorana Zlatorog, gledalcev 6000, sodniki Yilmaz (Tur), Aunkrogers (Lat) in Kounelles (Cip). Slovenija: Nikolić 5, Dončić 25 (4:8), Blažič, Čančar 14, Tobey 7 – prva peterka; G. Dragić 19, Samar 3, Prepelič 13 (8:8), Murić 4, Dimec 5 (1:1), Z. Dragić 9 (5:5); Hrovat ni igral. Estonija: Kullamäe 10, Raieste 6 (2:2), Kriisa 14 (2:2), Vene 7 (3:3), Kotsar 10 – prva peterka; Drell 9, Sokk, Tass 6, Joesaar 9 (2:2), Dorbek, Kitsing 12 (2:2); Nurger ni igral.

Da Estonci niso naivno priplavali po košarkarski juhi, kaže kar nekaj podatkov. Znova so se uvrstili na EP, v uvodnem delu kvalifikacij za SP so prekosili Nemčiji v gosteh in Poljsko v domači dvorani, potegovali pa so se tudi za organizacijo letošnjega prvenstva stare celine, kar razkriva njihove dolgoročne ambicije. V boju z Nemčijo, Italijo, Češko in Gruzijo so tako kot Slovenija in Madžarska potegnili krajši konec, a kot pravijo, so se tudi ob kandidaturi veliko naučili. In podobne pozitivne izkušnje so se trudili potegniti tudi iz drevišnjega dvoboja z evropskimi prvaki v dvorani Zlatorog.

V uvodni četrtini so celo poskusili prevzeti profesorsko vlogo ter vodili z 12:5 in 23:18. Slovenska zasedba – vnovič brez Luke Rupnika in Jakoba Čebaška v dejavni dvanajsterici, kar je verjetno napoved sestave reprezentance za EP – jih je morda celo podcenila.

Sekulić je tako kot na zadnji pripravljalni tekmi s Hrvaško poskusil brez bratov Dragić v začetni peterki, nadomestila sta ju Aleksej Nikolić in Jaka Blažič, kar se z rezultatskega vidika ni najbolje obneslo. Goran Dragić je tako moral na parket že v 5. minuti, a vse še ni nemudoma steklo. Estonci so namreč natančno kaznovali vrzeli v domači obrambi in samozavestno poskušali vreči s tira Luko Dončića.

Dončić se zlepa ni naveličal prepirov s tekmeci, sodniki in samim seboj, a je ohranjal visoko raven učinkovitosti.

V 2. polčasu le +3

Slovenski velezvezdnik se sicer zlepa ni naveličal prepirov s tekmeci, sodniki in samim seboj, a je ohranjal visoko raven učinkovitosti. Že do konca prvega dela tekme je zbral 10 točk, 9 skokov in 6 asistenc ter skupaj z G. Dragićem in vse boljšo obrambo poskrbel za temeljit zasuk dogajanja. Drugo četrtino je Slovenija dobila z 29:15, ob vodstvu s 56:35 pa je že bilo jasno, da bo drugi polčas zgolj formalnost.

Luka Dončić je jezno sopihal, a prišel do kvote 25 točk (za dve 6:10, za tri 3:8), 11 skokov in 8 asistenc v 20 minutah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po svoje je tudi bila. Slovenski košarkarji so resda lep čas igrali premalo raznovrstno, večkrat so metali za tri točke (na koncu 14:37) kot za dve (22:36) in si privoščili precejšnja nihanja, kar so Estonci znali izkoristiti. Tretjo četrtino so odločili v svojo korist s 25:21 in se približali na pičlih enajst točk (79:68) v 33. minuti. Zadnjih sedem minut pa je vendarle pripadlo glavnim favoritom EP s 25:15.

Še boljšo predstavo slovenska zasedba pričakuje v nedeljo proti Nemčiji, ki se odločno pripravlja za domače EP. Danes je dobila dva pozitivna impulza: v Stockholmu je gladko prekosila Švedsko ter dočakala okrevanje svojega kapetana in najmočnejšega napadalnega orožja Dennisa Schröderja po poškodbi gležnja s pripravljalne tekme proti Češki.

Druga izida v skupini J – Švedska: Nemčija 50:67 (F. Wagner 16, Schröder 12; Pantzar 11, Birgander 8), Finska: Izrael 79:73 (Markkanen 28, Valtonen 14; Sorkin 14, Levi 13).