V nadaljevanju preberite:

Slovenija, hvala za izjemno podporo! Nemčija, prihajamo! Podobne misli so obhajale člane košarkarske reprezentance ob včerajšnjem odhodu iz domovine. Da je evropsko prvenstvo vse bližje, je pričala že napetost na tekmi z Estonijo, še boljši test za živce pa bo nedeljsko nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 v Münchnu ob 15. uri. Od tam se bodo Luka Dončić, Goran Dragić in Co. neposredno odpravili v Köln, kjer si bodo od 1. septembra najprej v skupini B eurobasketa začeli odločno utirati pot proti izločilnemu delu v Berlinu.

Kako je selektor Aleksander Sekulić potegnil črto pod dvoboj z Estonijo? Kdaj bo objavil dokončen seznam igralcev za EP? Kakšne razlike so tudi med zanesljivimi potniki za Köln? Kdo bo v nedeljo pričakal Slovence? Kakšna je medsebojna bera obeh moštev in kakšno presenečenje so Nemci pripravili Sloveniji leta 1993?