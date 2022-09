Več kot je bilo točk Luke Dončića, manj so jih dosegali drugi

V nadaljevanju preberite:

Slovenski košarkarji so se vrnili z letošnjega evropskega prvenstva na ščitu in ne z njim, kot šesti za štirimi polfinalisti in Grčijo. Izenačili so torej svojo četrto najboljšo uvrstitev: na eurobasketu 2017 so bili prvi, leta 2009 četrti, 2013 peti in 2005 prav tako šesti. Še bolj kot zdrs za pet mest ob branjenju šampionskega naslova in vloge glavnega favorita pa vse žuli uganka, kako so lahko izpadli proti Poljski. V lanskih olimpijskih kvalifikacijah so jo ugnali s 35 točkami razlike.

Zanimivo bi bilo na treh zaslonih hkrati primerjati predstave slovenske reprezentance na zadnjih treh velikih tekmovanjih. Glavni skupni imenovalec v vseh treh primerih je bil seveda Luka Dončić. Če bi stvari zelo poenostavili, bi lahko rekli, da so s porastom njegove dominantnosti padali rezultati izbrane vrste.

