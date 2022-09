Velikan bi podpis Dončića, selektor bi ga zaklenil v slačilnico

Evropsko košarkarsko prvenstvo se je prevesilo v drugo fazo. Najboljših šestnajst moštev v Berlinu čakajo izločilni boji. Slovenija se bo v soboto ob 14.45 v osmini finala pomerila z Belgijo. Po štirih zmagah in porazu gre zdaj zares. Slovenijo do ubranitve naslova prvaka Evrope čakajo še štiri tekme. Poraz na naslednjih dveh pomeni pot domov, uvrstitev v polfinale pa zagotavlja pot do tako želene kolajne.

Slovenski košarkarji pravijo, da se zavedajo odgovornosti, zato bodo vsako naslednjo tekmo odigrali kot da gre za finale. »Tu v Berlinu ni več slabih ekip. Resda smo si s prvim mestom v skupini olajšali delo v nadaljevanju, se pa tudi zavedamo, da tako kot lahko premagamo vsako reprezentanco na tem prvenstvu, lahko tudi izgubimo proti katerikoli. Vse je na nas, če bomo pravi, mislim, da se nimamo česa bati,« je po prvem treningu v Berlinu povedal Edo Murić.

Belgija je v predtekmovanju v Tbilisiju premagala Gruzijo (79:76), Španijo (83:73) in Bolgarijo (89:80) ter izgubila s Turčijo (63:78) in Črno goro (70:76). V krogu treh ekip z izkupičkom 3-2 je zasedla četrto mesto.

Edo Murić se zaveda vloge favorita. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

»Smo v ožjem krogu kandidatov za najvišja mesta, od tega ne bežimo, a se hkrati zavedamo, da si spodrsljaja v Berlinu ne smemo privoščiti. Belgija je spoštovanja vredna ekipa, ki je v Gruziji premagala Španijo, junija v kvalifikacijah za SP Srbijo, tako da je nikakor ne smemo podcenjevati. Pokazati moramo naš pravi obraz in tekmo odigrati maksimalno zbrano,« pravi selektor Aleksander Sekulić.

Belgija na lestvici Fiba zaseda 37. mesto - Slovenija je peta, njen najboljši rezultat na evropskih prvenstvih pa ima že dolgo, sivo brado. 1947 je zasedla četrto mesto. V zadnjih 45 letih se je le enkrat prebila med prvih deset; na eurobasketu 2013 v Sloveniji.

S povprečjem 29 let Belgija sodi med bolj izkušene reprezentance na tem prvenstvu. V ekipi nima zvezdnikov ali izstopajočih posameznikov, zato pa igra kolektivno in taktično zrelo. Njeni glavni orožji sta trdo delo v obrambi in met iz zunanjih položajev.

Aleksander Sekulić je Slovence pripeljal do prvega mesta v skupini. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Njen najvišji igralec Haris Bratanovic (208 cm) je na vprašanje slovenskih novinarjev, kaj pričakuje od tekme s Slovenijo odgovoril, da upa, da bo po koncu dobil avtogram Luke Dončića, trener Dario Gjergja pa je o slovenskem superzvezdniku dodal: »Igralca, ki meče iz osmih metrov, ni mogoče ustaviti. No, morda, če ga pred tekmo zaklenemo v slačilnico.«

Poleg tekme Slovenije so v soboto na sporedu še trije dvoboji osmine finala. Točno opodne bodo na parket dvorane Mercedez Benz stopili Turki in Francozi, ob 18. uri je na sporedu Nemčija - Črna gora, ob 20.45 pa Litva - Španija.

V nedeljo sledijo še preostali obračuni Ukrajina - Poljska (12.00) - zmagovalec bo naslednji tekmec Slovenije v primeru zmage proti Belgiji, Finska - Hrvaška (14.45), Srbija - Italija (18.00) in Grčija - Češka (20.45).