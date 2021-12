ESPN: Dončić nikoli ni zahteval slovesa trenerja Carlisla

Ameriški medijski gigant ESPN se je razpisal o nesoglasjih v taboru Dallas Mavericks, ko jih je vodil še (zdaj že bivši trener) Rick Carlisle. Poročajo o njegovem zaničevalnem odnosu do nekaterih igralcev, kar naj bi močno ujezilo tudi slovenskega asa Luko Dončića.

»Ta članek o mojem času, ki sem ga preživel tam, je povsem točen. Ne veste pa niti polovice vsega,« se je na twitterju nemudoma odzval Dennis Smith mlajši, nekdanji član Dallasa, ki je z Dončićem spletel tesno prijateljstvo. Carlisle naj bi ga med sestankom sredi sezone obtožil, da je ljubosumen do uspehov Slovenca.

»Dončić je čutil, da ga želi Carlisle skregati s prijateljem in soigralcem,« je zapisal novinar Tim McMahon. »Ni šlo toliko za to, kako je Rick ravnal z Luko. Luka je sovražil način, na katerega je Rick ravnal z drugimi,« je za ESPN potrdil neimenovani član ekipe iz sezone 2018/19, ki je bila Dončićeva prva v Dallasu.

»To je bilo zgodnje poglavje zgodbe Luke Dončića, od koder izvirata vedno večje nezaupanje in napetost med mladim zvezdnikom ekipe in njegovim trenerjem. To je bil znak, da bo imel ta odnos rok trajanja,« je nadaljeval McMahon, ki se spominja tudi minule sezone, zadnje, ki jo je v Dallasu vodil Carlisle, trener edine šampionske ekipe Mavericks iz leta 2011.

»Kdo pa je tukaj glavni, ti ali Bob?«

Dončićevo nestrinjanje s potezami trenerja je postajalo vedno bolj odkrito, če so se soigralci in ostali člani strokovnega štaba prej še nekako odzivali na njegove kletvice, so te bile v sezoni 2020/21 tako pogoste, da so postale že nekakšna glasbena spremljava tekem Dallasa.

»Kdo pa je tukaj glavni, ti ali Bob?« naj bi ostro zbodel Carlisla na začetku sezone, med odhajanjem na klop. Govoril je seveda o kontroverznem direktorju Haralabosu »Bobu« Voulgarisu, genialnemu statistiku, ki je pod okriljem lastnika Marka Cubana dobival vedno večja pooblastila in bojda na trenutke tudi usodno vplival na taktiko moštva. Tudi Voulgaris je minulo poletje zapustil klub, zanimiva pa so tudi razkritja o junijskem dogajanju, ko je želel Carlisle vnovič obiskati Slovenijo oziroma tabor reprezentance, ki se je začela pripravljati na olimpijske kvalifikacije v Kaunasu.

»Te načrte so opustili na Dončićevo željo, pravijo viri. Dončić si še posebej po tem, ko je Cuban odpustil dolgoletnega generalnega direktorja Donnieja Nelsona, ni želel nobenih motenj, medtem ko se je pripravljal na kvalifikacijski turnir, na katerem si je Slovenija priborila prvi nastop na olimpijskih igrah. Carlisle, ki je imel na pogodbi še dve leti, je v tistem času s Cubanom načel temo glede podaljšanja, so nam povedali viri. Cuban je to zamisel hitro ovrgel, kar je pri Carlislu potrdilo sume, ki jih je imel glede statusa svoje službe. Kasneje tisti teden je najuspešnejši trener v zgodovini franšize Cubanu sporočil, da odstopa. Dončić, ki še ni izkoristil svojih privilegijev superzvednika, s katerimi bi lahko vplival na tovrstne odločitve, nikoli ni pozival k odhodu Carlisla, so dejali viri. Na koncu mu tega niti ni bilo potrebno storiti,« je še zapisal McMahon.

Avgusta je po nepozabnih olimpijskih igrah sledil visok obisk v Sloveniji, kamor je Cuban poleg posebnega svetovalca Dirka Nowitzkega in novega generalnega direktorja Nica Harrisona pripeljal tudi Carlislovega naslednika, še eno klubsko legendo Jasona Kidda, Dončić pa je podpisal novo dolgoročno pogodbo, ki je podrla vse rekorde lige NBA.