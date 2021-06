Brooklyn tudi zaradi Durantove velike zadnjice ostal brez finala

Kevin Durant ni mogel preprečiti Brooklynovega izpada. FOTO: Wendell Cruz/Usa Today Sports

Košarkarji moštva Milwaukee Bucks so se kot prvi prebili v finale vzhodne konference lige NBA. V odločilni sedmi tekmi so v gosteh po podaljšku s 115:111 strli odpor igralcev kluba Brooklyn Nets, ki so jih mnogi pripisovali največ možnosti za končno zmagoslavje.Največ zaslug za podvig Jelenov je imel grški velikan, ki je dosegel 40 točk (z metom iz igre 15:24). Za nameček je v statistiko vpisal še 13 skokov, pet asistenc in eno blokado. »Potem ko smo zaostajali že z 0:2 v zmagah, veliko ljudi ni več verjelo, da lahko uprizorimo zasuk. Toda mi se nismo vdali. Borili smo se do konca,« je poudaril Antetokounmpo, ki ni skrival veselja.je dodal 23,pa 19 točk.Najboljši strelec tekme je bil sicer, ki je zbral kar 48 točk, vendar tako kot(22) ni mogel preprečiti bolečega poraza Mrežic. A ni veliko manjkalo, pa bi bil v zaključnem dvoboju Brooklyn. Durant je namreč pičlo sekundo pred koncem rednega dela iz obrata zadel poskus od daleč, misleč že, da je vrgel trojko, toda sodniki so opazili, da je šlo pri tem za met za dve točki.»V tistih trenutkih sem že videl, kako sem končal njihovo sezono, toda moja 'velika zadnjica' je na žalost stopila na črto,« je obžaloval Durant, ki je športno čestital tekmecem za napredovanje. »Zaslužijo si vse spoštovanje, saj so se nam dobro postavili po robu,« je še dejal 32-letni ameriški zvezdnik.Milwaukee se bo v finalu vzhodne konference pomeril bodisi z Atlanto Hawks bodisi s Philadelphio 76ers, ki ju odločilna sedma tekma čaka danes ponoči po slovenskem času.