Filipovski zapustil črno-belo klop

Kot poročajo srbski mediji, slovenski trener Sašo Filipovski ni več trener košarkarjev beograjskega Partizana. Klub in trener sta se sporazumno dogovorila o koncu sodelovanja.



Do konca sezona ga bo nasledil pomočnik Aleksandar Matović, piše B92. Partizan nima več možnosti za nastop v končnici lige ABA, lahko pa se še prebije v četrtfinale evropskega pokala. V sredo mora proti francoski ekipi Levallois visoko zmagati.



Filipovski, nekdanji trener Olimpije, je na črno-belo klop sedel novembra lani, ko je zamenjal Vlada Šćepanovića, rezultati pa niso bili takšni, kot so jih pričakovali v upravi nekdanjih evropskih prvakov. Partizan je izgubil 11 od 14 tekem pod njegovim vodstvom, tudi v polfinalu srbskega pokala.



Filipovskega ni bilo na popoldanskem treningu ekipe, potem ko se je pogovoril z nadrejenimi.

