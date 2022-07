Finci z dramatično zmago na Reki pritisnili piko na i hrvaškemu polomu

To je bil dvojni ali celo trojni udarec za ljubitelje košarke na Hrvaškem, ki so šele dobro preboleli četrtkovo učno uro košarke v Stožicah, kjer je njihovo izbrano vrsto deklasirala Slovenija (97:69). Slovenci so z nedeljsko zmago nad Švedi ponudili zadnjo priložnost varovancem Damirja Mulaomerovića, ki bi z zmago nad Finsko prehiteli Švedsko in se kot zadnji v skupini C prebili v drugi del kvalifikacij.

Hrvati so ob polčasu zaostajali za devet točk, nato pa z izvrstno tretjo četrtino (27:17) napovedali vročo končnico. Zapravili so dobljeno tekmo in Finci so po trojki zvezdnika Laurija Markkanena povedli z 81:79. Ognjeni, prva strelca sta bila z 21 točkami Bojan Bogdanović in Ivica Zubac, so imeli na voljo zadnji napad, a je bil met Bogdanovića prekratek, s tem pa drame še ni bilo konec, saj je imel po osebni napaki Markkanena v zadnjih stotinkah srečanja Zubac na voljo prosta meta, s katerima bi lahko dvoboj izenačil.

Zgrešil je že s prvim poskusom, po drugem pa so skok pobrali Finci in tekma je bila tudi zares odločena. Hrvaška je tako ostala pri vsega eni zmagi v 3. kolu, ko so kockasti po podaljšku premagali Švedsko s 105:98.