Gašper Okorn na klopi Krke odkrito meri nazaj med elito

V ligi Aba slovenske barve brani Cedevita Olimpija, v 2. regionalni ligi je slovenska druščina številčnejša. Ob Helios Sunsih in Šenčurju GGD je v njej tudi novomeška Krka, ki se je minuli petek vrnila s prvega turnirja. Tudi letos, tako kot zadnji dve sezoni, se je vodstvo regionalnega tekmovanja odločilo, da bo sezona potekala po turnirskem sistemu. Prvi tak turnir je bil v Srbiji na Zlatiboru, naslednji bo v Sarajevu (v zadnjih tretjini novembra), potem še trije in zaključni, šesti po vrsti, ko bo znan prvak, ki bo napredoval med elito.

Nisem zadovoljen s tem, kar smo prikazali v dveh tekmah prvega turnirja. Dve zmagi sta edino, kar se nam je zgodilo dobrega. Gašper Okorn

Med elito spet odkrito merijo Novomeščani, ki so po lanski slabi rezultatski sezoni prevetrili svoje vrste – tako v igralskem kot trenerskem kadru, kamor je za šefa prišel Gašper Okorn, ta čas eden najuspešnejših slovenskih trenerjev. Nazadnje je osvojil dvojno krono z zagrebško Cibono, zdaj si je zadal za cilj, da med elito vrne Krko.

Sezona bo še dolga

Trener Krke Gašper Okorn je prepričan, da ima ekipa še veliko rezerv. FOTO: ABA

»Sam imam visoke cilje, želim osvojiti ligo Aba 2. To sem povedal igralcem. Seveda ta naslov zmagovalca za nas ni nek meč, ki bi nam visel nad glavo. Je pa prav, da ta cilj zasledujemo. Sezona je dolga, pot do cilja prav tako. Zavedam se, da bodo na tej poti tudi padci in slabi trenutki. Bistveno bo, da bomo pravi na koncu, ko se odloča. Ne obremenjujemo se z mesti po rednem delu. Odločala bo končnica, to je zadnji, šesti turnir. Tam bo štela ena sama tekma. Bistvena je motivacija. Želimo le pokazati, da je Krki mesto v ligi Aba,« 49-letni Gašper Okorn ne skriva motivov, ki ga ženejo naprej na klopi novomeške Krke. Dolenjci so uvodoma premagali sarajevsko ekipo Spars Ilidža, potem pa še srbsko ekipo Slogo iz Kraljeva.

»Sploh nisem zadovoljen s tem, kar smo prikazali v teh dveh tekmah. Če želimo narediti kaj več, moramo spremeniti veliko stvari. Dve zmagi sta edino, kar se nam je tu dobrega zgodilo, vse ostalo pa je manj od pričakovanega in manj od nekega higienskega minimuma. Smo veliko boljše moštvo, kot smo pokazali na tem turnirju. Toda, saj veste, živeli bomo s tem in na naslednji turnir prišli pokazat več,« je bil (samo)kritičen Gašper Okorn, ki verjame, da bo Krka v nadaljevanju pokazala več.

Dejstvo je tudi, da je Krka novinec v tem sistemu tekmovanja. Druga liga Aba za Krko resda ni novost. Leta 2018 so Dolenjci postali prvaki in se ekspresno vrnili med elito. Še danes je Krka edini regionalni klub, ki je iz lige izpadel, v naslednji sezoni pa se z naslovom prvaka vrnil med elito. »Liga je zahtevna, smo pa mi in Zlatibor tisti, ki imajo jasno željo in cilj igrati v Ligi ABA.«

Gre za razvojno ligo

»Opazno je, da so Domžalčani že stari in prekaljeni mački te lige, saj jo igrajo že tretjič in so ena od ekip, ki bo zelo visoko pri vrhu. Posebnost lige je, da se postave moštev menjajo od turnirja do turnirja. Izredno čvrsto ekipo premore Sutjeska, ki je ostala brez Radosava Spasojevića, ki je prišel k nam, a so dobro popolnili vrste. Tu sta Podgorica in Borac Banja Luka. Podgoričani so razvojna ekipa Mege, v njej pa se razvijajo igralci, ki še ne morejo v ligo Aba, Borac pa ima precej posojenih mladih košarkarjev Igokee. Tekmovanje premore veliko košarkarjev, ki so po kakovosti na meji med ligama Aba 1 in 2, nekaj je tudi takih, ki bi lahko igrali en rang višje. Veliko je tudi mladih igralcev, ki se želijo uveljaviti prek lige Aba 2,« Okorn analizira tekmovanje, ki se nadaljuje prihodnji mesec.

14 ekip igra v ligi Aba 2, med njimi so tri slovenske – Krka, Helios Suns in Šenčur GGD

»Kar zadeva organizacijo, klobuk dol ligi Aba za organizacijo. Pogoji so namreč zelo dobri, vse je tako, kot mora biti. Na turnirski sistem se je treba še navaditi, a nam bo že na naslednjem turnirju veliko lažje,« se je Okorn dotaknil še zgledne organizacije, ki krasi regionalno tekmovanje.