Hrvatom grozi brodolom, Slovenci držijo prednost 20 točk in več

Že vse od zgodnjega popoldneva so se kolone navijačev vile proti Stožicam, parkirišča okrog arene so bila nabito polna že debeli dve uri pred začetkom pomembnega dvoboja. Na ogrevanju je bil prvi na igrišču Goran Dragić, ki bo danes – kot je večkrat ponovil – odigral zadnjo tekmo na domačih tleh. Šele čez čas so se mu na parketu pridružili tudi soigralci z Luko Dončićem na čelu.

Slovenija : Hrvaška 54:35* (33:8, 21:27, -:-, -:-) * ob polčasu

Oba sta se pričakovano znašla v prvi peterki, ob Edu Muriću, Miku Tobeyju in Zoranu Dragiću, potem ko je celotna izbrana vrsta skupaj s polnimi tribunami odpela Zdravljico, v večjem delu »a capella«, medtem ko so navijači na sedežih sestavili tudi mozaik z napisom #mojtim. Slovenci so po ponovljenem sodniškem metu dobili prvi napad na tekmi, ki se je razpletel z zadetim metom za tri točke Murića. Slovenci so s košema Gorana Dragića in prostima metoma Tobeyja povedli s 7:4, Hrvati pa so nanizali nekaj zapravljenih napadov, ki pa jih domača izbrana vrsta ni uspela izkoristiti.

Dončić je sredi druge minute tekme prvič dvignil dvorano na noge, ko je zadel v visokem loku ob osebni napaki, a je nato zapravil dodaten prosti met. Odkupil se je z zadetim metom z razdalje, ki je pred iztekom prvih štirih minut igre pomenil najvišjo prednost na tekmi +6 (12:6). Ta se je še povišala, in to v izjemnem slogu, saj je po borbi pod košem Tobeyja koš in še osebno napako iztržil Goran Dragić ob seveda huronskem navdušenju občinstva (14:6). Priljubljeni Gogi je ob vzklikih »Goran Dragić, Goran Dragić« zadel dodaten prosti met za novo najvišjo prednost na tekmi, medtem ko Hrvati nikakor niso našli poti do domačega obroča. Njihove težave so se nadaljevale tudi do šeste minute, ko je Dončić z dvema prostima metoma povišal na 17:6.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Hrvaške muke sta še poglobila Goran Dragić (dosegel je 18 točk v 9 minutah) z neustavljivim prodorom, nato še Tobey s košem in osebno napako – kljub zgrešenem dodatnem prostem metu Tobeyja je bil izid že 23:6, nekaj premora pa je dobil Goran Dragić. V igro sta prišla Aleksej Nikolić in Jaka Blažič, medtem ko so nemočni Hrvati še naprej zapravljali napade – po enem od protinapadov je Murić silovito zabil že za 25:6. Po še enem zabijanju, tokrat z »alley-oopom« zabijalca Tobeyja in podajalca Dončića, je bila razlika že +21. Črno serijo je z dvema prostima metoma dobro minuto pred koncem prve četrtine prekinil šele Ante Žižić. Dončić je bil v svojem zadnjem napadu s črte prostih metov dvakrat natančen, selektor Aleksander Sekulić ga je nato potegnil na klop. Hrvati so bili neuspešni tudi v zadnjem napadu, ko je z razdalje iz kota zgrešil Tomislav Zubčić, za nameček pa so gostitelji po osebni napaki Lovra Gnjidića imeli na voljo še dva prosta meta, oba je za končnih 33:8 po prvi četrtini izkoristil Gregor Hrovat.

Druga četrtina

Sekulić si je lahko ob začetku druge četrtine privoščil korenito prevetritev moštva, prvi točki drugih 10 minut pa so bile delo Roka Rogića. Slovenska klop se je po nekaj hitrih osebnih napakah v domačem taboru hitro odzvala z dvojno menjavo, v igro sta že po dobrih 40 sekundah prišla brata Dragić. Starejši Goran je z izjemno finto vrgel iz igre svojega čuvaja in ob ovacijah mirno zadel za 35:11, po novem zapravljenem napadu Hrvatov je po asistenci Blažiča za tri zadel še mlajši Zoran (38:11). V igro se je nato vrnil tudi Tobey, po še eni mojstrovini Gorana Dragića, ki je v 13. minuti zadel iz obrata, je naskok narasel na 27 točk (40:13), zlati kapetan pa je nadaljeval s predstavo kot iz najboljših časov in izsilil tudi tri proste mete. Zadel je sicer le dva za 42:15. Ko se je prednost Slovenije po dolgem času stopila na 23 točk, je Sekulić v 14. minuti takoj vzel minuto odmora.

Hrvatom se je uspelo po nekaj zapravljenih metih sinje modrih približati tudi na –18, ko so po desetih metih zadeli prvi poskus z razdalje. Takrat je selektor Damir Mulaomerović storil neumnost in zaradi pretiranega protestiranja prejel tehnično napako. Hrovat je prosti met zapravil, krajšo črno serijo pa je s popravljenim metom pod košem prekinil Tobey. A Hrvati so kazali nevarne znake prebujenja, za tri je namreč dobre štiri minute pred koncem zadel še Mario Hezonja, a mu je z isto mero takoj vrnil Zoran Dragić (47:27). Ta je nato za »alley-oop« mojstrsko zaposlil še Tobeyja in v hipu je bilo na semaforju 49:27.

Vroč je ostajal Hezonja, ki je z novo trojko znižal na 30:49. Ognjeni so uspeli naskok gostiteljev znižati tudi na 14 točk, ko je ob izteku predzadnje minute druge četrtine še enkrat z razdalje zadel Hezonja (35:49). A spet so Slovenci nemudoma odgovorili z isto mero, Edo Murić je s trojko odlepil svoje moštvo. Dončić je drugo četrtino zaključil z individualnim vložkom, zabijanjem, ki je poskrbelo za miren odhod v slačilnice in izid 54:35. Hrvaški zvezdnik Bojan Bogdanović je prvi polčas sklenil z metom 1:5 iz igre in vsega dvema točkama.

Tretja četrtina

Kjer je Slovenija prvi polčas zaključila, je drugega tudi nadaljevala, z lahkim košem Tobeyja po zdaj že klasični akciji z Dončićem in prednost je spet presegla 20 točk (56:35). Po ukradeni žogi Zorana Dragića in sicer zgrešenem metu, ki ga je popravil Tobey, je bilo na semaforju že 61:38, pred tem je met za tri zadel tudi Dončić. Mulaomerović je takoj vzel minuto odmora, a slovenski udarci so še naprej prihajali z vseh položajev, polnjenju hrvaškega koša se je sredi četrte minute drugega polčasa prvič z zadetim metom s polrazdalje priključil tudi Goran Dragić. Lahko si je privoščil tudi kar dva zapravljena prosta meta pred iztekom prvih petih minut igre drugega polčasa, ko je prednost ostajala varnih 20 točk in več.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Visoka zmaga Fincev

Jasno pa je že, da slovenski košarkarji ne morejo več osvojiti prvega mesta v skupini C. To so si z današnjo zmago že pred zadnjim krogom zagotovili Finci, ki so danes po začetnih težavah in zaostanku že za 13 točk pred svojimi navijači v Espooju s 85:69 odpravili večne tekmece Švede.

Najboljši mož v domači zasedbi je bil po pričakovanju Lauri Markkanen, zvezdnik moštva Cleveland Cavaliers v ligi NBA, ki je k uspehu prispeval 22 točk in 11 skokov. Sasu Salin, nekdanji član ljubljanske Olimpije, je dodal osem točk. Za Švede, ki bodo v nedeljo (17.00) v Stockholmu gostili Slovence, je največ točk dosegel Denzel Andersson (18).