Goran Dragić se je vrnil na klop, a je ostal izjemen vodja

Miamijevo razkošje

Prvega slovenskega uspeha v 75. sezoni lige NBA se je razveselil, ki nadaljuje v imenitnem slogu iz končnice prejšnjega prvenstva. Ob prvih nastopih Miamija, porazu v Orlandu in domači božični zmagi nad New Orleansom, se je vnovič spremenila le njegova vloga v moštvu, saj se je iz začetne peterke vrnil k nalogam »šestega moža« iz rednega dela lige 2019/20. Takšna rokada bi užalila večino zvezdnikov elitne lige, izkušeni Ljubljančan pa ostaja zvest mantri, da se bo vedno pripravljen podrediti potrebam Vročice.Na prvih dveh tekmah sezone je Dragić potrdil, da je lahko izjemen vodja moštva, čeravno v igro vstopa s klopi. S povprečjem 19 točk je drugi najboljši strelec Miamija za krilnim centrom(21) in pred krilom(18,5), izkazal pa se je tudi z 58,3-odstotnim metom iz igre, osmimi asistencami na tekmo in najboljšim razmerjem plus-minus v ekipi. V minutah, ko je bil na parketu, je Vročica prekosila tekmeca z 28 točkami razlike.Trenerjumnogi zavidajo, ker ima med nadomestnimi košarkarji še nekaj prekaljenih adutov, med drugimi 36-letnega, ki je v dresu Golden Stata osvojil tri šampionske prstene in naslov MVP finala 2015, 30-letnega, prišleka iz vrst prvakov LA Lakers in člana elitne obrambe peterke lige leta 2016, v veliko pomoč pa jim je 21-letni novinec. Ob zmagi proti New Orleansu s 111:98 se tako ni poznalo, da je najdražji član zasedbezaradi zvitega gležnja igral le 16 minut in dosegel štiri točke, saj so Miamijevi košarkarji s klopi prekosili tekmečeve kar s 47:21.»Imamo zelo 'dolgo' zasedbo, kar je veliko razkošje. Za podvige v naši ligi namreč nujno potrebuješ izkušene košarkarje visoke kakovostne ravni. Mi imamo kar tri, ki v igro vstopajo s klopi, in ne le to. Izjemno pozitivno vplivajo na mlajše soigralce in jim lajšajo delo na začetku profesionalnih karier,« se strinja Spoelstra.Duncan Robinson je še posebej izpostavil Dragića: »Goranova prisotnost je za nas izjemnega pomena, saj nenehno skrbi, da ostajamo organizirani. Nikoli ne izgubi nadzora, vedno dobro ve, kako moramo igrati tako on kot vsi njegovi soborci. Njegov vpliv, predvsem v napadu, nam omogoča, da se umirimo in osredotočamo na naše naloge. Takšne stvari lahko počne le vrhunski vodja.«