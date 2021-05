Incident zasenčil zmago košarkarjev Philadelphie

Košarkarji moštva Philadelphia 76ers so v uvodnem krogu končnice lige NBA v boju na štiri zmage dobili še drugo tekmo z igralci kluba Washington Wizards (120:95). Za prve nosilce vzhodne konference sta največ točk (22) dosegla Ben Simmons in Joel Embiid, tri manj pa je prispeval Tobias Harris.



Tekmo je zaznamoval incident. Russell Westbrook je moral zaradi poškodovanega desnega gležnja v zadnji četrtini predčasno s parketa, med hojo proti v slačilnici pa je imel v tunelu še »bližnje srečanje« s privržencem Philadelphie. Eden od njih mu je namreč na glavo stresel vrečko pokovke. Osebje moštva je nato moralo zadržati Westbrooka, da ni obračunal z navijačem, ki so ga varnostniki nato pospremili iz dvorane.



»Na ulici si nihče ne bi privoščil česa takšnega, da bi stresel komu na glavo pokovko. Vsi vemo, kaj bi sledilo. V dvoranah bi nas morali igralce bolje zaščititi nas. Bomo videli, kako se bodo odzvali v vodstvu lige,« se je jezil Westbrook. »To je zelo nespoštljivo. Nisem si mislil, da se bo Philadelphia spustila tako nizko. Upam, da bo navijač, če mu lahko sploh tako rečemo, dobil prepoved obiska tekem. Sredi ulice si česa takega ne bi upali privoščiti,« je bil nad incidentom ogorčen tudi Scott Brooks, trener Washingtona, pri katerem je bil tokrat prvi strelec Bradley Beal s 33 točkami.

Novinec Morant dosegel kar 47 točk

Medtem pa sta dvoboja med New York Knicks in Atlanta Hawks ter med Utah Jazz in Memphis Grizzlies poravnana na 1:1.

Čeprav so Kratkohlačniki ob polčasu zaostajali za 13 točk, jim je tokrat proti tekmecem uspel zasuk za zmago s 101:92. Derrick Rose je dosegel 26 točk, Julius Randle pa je po slabi igri v prvem delu nato v drugem polčasu zaigral bolje in v tretji četrtini pomagal zrežirati preobrat, potem ko je v tem delu igre dosegel 11 točk. »Seveda smo bili razočarani s predstavo v prvem polčasu, ampak vedel sem, da se fantje ne bodo kar tako vdali,« je dejal Tom Thibodeau, trener Newyorčanov.



Najboljša ekipa rednega dela lige Utah Jazz je drugo tekmo v domačem Salt Lake Cityju dobila s 141:129. Pri gostiteljih se je v moštvo vrnil Donovan Mitchell (25 točk), s skupnim naporom pa so domači košarkarji izničili tudi novo odlično predstavo 21-letnega najboljšega novinca lige Jaja Moranta, ki je tokrat za Grizlije dosegel kar 47 točk.

