Brez presenečenja in zmage Jokića, nagrada MVP potuje v Oklahomo

Liga NBA je letos dolgo čakala na razglasitev najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, presenečenja pa na koncu ni bilo. MVP lige za sezono 2024/25 je postal Shai Gilgeous-Alexander, ki je z Oklahomo na dobri poti do naslova prvaka, v rednem delu pa je prevladoval pod koši zahodne in vzhodne konference.

Shai je postal drugi Kanadčan z nazivom MVP, v svoji družbi ga je pozdravil dvakratni zmagovalec Steve Nash. Odprto je bilo le vprašanje, ali bo zmagal Nikola Jokić ali Gilgeous-Alexander, na koncu so Kanadčanu novinarji, ki izbirajo najboljše posameznike sezone, podelili 913 glasov, Jokić jih je prejel 787.

Nikola Jokić je končal na drugem mestu. FOTO: Ron Chenoy/Reuters

»Ko kot otrok sanjaš o košarki, imaš tudi to nagrado vedno nekje v ozadju. Močno sem napredoval, a se zdaj težko zadržujem, da ne bi bil znova kot šestletni deček. Poskušal sem se osredotočiti na pot do nagrade in ne na nagrado samo,« je po izboru za najboljšega igralca povedal Kanadčan. V svoji sedmi sezoni v ligi je v rednem delu sezone v povprečju dosegal po 32,7 točke, pet skokov, 6,4 podaje in 1,7 ukradene žoge na tekmo. Bil je najboljši strelec lige, le na eni tekmi v sezoni pa je dosegel manj kot 20 točk.

Na tretjem mestu glasovanja je tokrat pristal Giannis Antetokounmpo s 470 glasovi. Luka Dončić je v rednem delu sezone izpustil preveč tekem, da bi novinarji lahko glasovali zanj. Glasove je prejelo še pet košarkarjev: Jayson Tatum, Donovan Mitchell, LeBron James, Cade Cunningham in Anthony Edwards, a so bili daleč od vodilne trojke.