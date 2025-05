New York je čakal 30 let, nato pa pogorel ob odličnem Haliburtonu (VIDEO)

V New Yorku je bilo vse pripravljeno na nov večer košarkarskega veseljačenja. Več kot 30 let so navijači čakali na tako pomemben večer v dvorani Madison Square Garden, povprečna cena vstopnice se je približala 1000 dolarjem, njihovi NY Knicks so v serijo z Indiano vstopili kot favoriti. Nato pa povsem popustili in zapravili prednost v končnici, Indiana je slavila s 138:135.

Več kot 40 minut so Knicks prevladovali na parketu, bili so boljši nasprotnik in imeli vse v svojih rokah. Z zvezdniki napolnjena dvorana je uživala ob 43 točkah Jalena Brunsona, tudi Karl-Anthony Towns je odigral najboljšo tekmo v dresu kratkohlačnikov s 35 točkami in 12 skoki.

New York je manj kot štiri minute pred koncem tekme vodil za 14 točk, po statističnem modelu mreže ESPN so imeli takrat kar 99,8 odstotkov možnosti, da bodo prvo tekmo dobili. Njihovo vodstvo se je po trojki Brunsona za 119:105 zdelo varno, nato je moral nekdanji soigralec Luke Dončića na klop, ker je imel težave z osebnimi napakami.

A to je bil znova račun brez Indiane, v katero že celotno končnico nihče ne verjame. Aaron Nesmith je s serijo trojk tekmo pripeljal v napeto končnico, nato je Tyrese Haliburton z norim metom z visokim odbojem zadal zadnji udarec, žoga se je skotalila skozi obroč, Haliburton je gledalcem pokazal, da se je njihova ekipa zadušila, enako kot je v seriji z Knicks leta 1994 naredila legenda Indiane Reggie Miller.

Indiana je dobila že četrto tekmo v tej končnici, potem ko so zaostajali za 17 točk ali več, kar ni uspelo nobeni ekipi od leta 1998.

A zasukov še ni bilo konec, posnetek je pokazal, da je Haliburton stopil na črto, met je štel le dve točki in Knicks so se rešili v podaljšek. Poti nazaj ni bilo več, Indiana je bila samozavestna in razigrana, tekmo so odločili v podaljšku in zmagali s 138:135. Nesmith je dosegel 30 točk in zadel kar 8 trojk iz 9 poskusov, Haliburton je tekmo končal z 31 točkami in 11 asistencami. V tej končnici se je organizator igre Indiane znova dokazal kot mojster napetih končnic, ki nikoli ne popusti pod pritiskom.

Druga tekma bo v New Yorku na vrsti v noči na soboto, kot vse kaže, se bodo napovedi uresničile in je pred nami zanimiva in izenačena serija z odlično košarko.