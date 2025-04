Indiani dvoboj s Clevelandom

Košarkarji Indiane so v derbiju vzhodne konference premagali vodilni Cleveland s 114: 112 in potrdili četrto mesto po rednem delu.

Končni izid je devet sekund pred koncem s prostega meta postavil Aaron Nesmith, Jaylon Tyson pa s piskom sirene ni zadel za podaljšek. Pred tem so gostje še vodili s 105: 100, gostitelji so z delnim izidom 13: 2 poskrbeli za preobrat, navijači pa so videli izjemno zanimivo zadnjo minuto.

Tyrese Haliburton je v zadnji četrtini dosegel osem od svojih skupno 23 točk za Indiano, 22 jih je k šesti zaporedni zmagi dodal Nesmith.

Peti na vzhodu je Milwaukee, ki je s 136: 111 ugnal odpisani New Orleans. Ključni igralec je bil z 28 točkami in 11 skoki znova Giannis Antetokounmpo. Kevin Porter ml. je dodal 20 točk. Na nasprotni strani jih je 21 dosegel Lester Quinones, Jamal Cain in Keion Brooks ml. pa po 20.

Detroit je s 115: 106 ugnal tretjeuvrščeni New York in ohranil teoretične možnosti, da ujame Milwaukee. Ključni koš na tekmi je 55 sekund pred koncem dosegel Dennis Schröder, ki je dvema točkama dodal uspešno izveden prosti met za osem točk razlike. Cade Cunningham je dosegel kar 36 točk. Pri New Yorku jih je Karl-Anthony Towns dosegel 25.

Tokratna tekma je bila manj pomembna, zares bo šlo v končnici, kjer se bosta v prvem krogu glede na stanje na lestvici bržkone pomerili isti ekipi. Za Detroit je bilo najpomembneje, da je prekinil serijo štirih porazov.

Na zahodu je Minnesota s 141: 125 premagala Memphis. Ekipi sta na sedmem in osmem mestu s po 47 zmagami, kolikor jih ima tudi šestouvrščeni Golden State, zmago več imajo Los Angeles Clippers, zato je pričakovati hud boj za mesti, ki neposredno vodita v končnico. Za Minnesoto je 31 točk in deset skokov dosegel Julius Randle, Ja Morant na drugi strani 36.

Slovenska košarkarja sta tokrat počivala. Že danes ponoči pa v Los Angeles k Luki Dončiću in druščini prihaja Houston, ki s tremi zmagami več od Lakersov zaseda drugo mesto v zahodni konferenci. Denver z Vlatkom Čančarjem bo gostil Memphis.