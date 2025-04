Ob stoječih ovacijah v Dallasu je Luka Dončić postal pravi Laker

V nadaljevanju preberite:

»Preplavilo me je ogromno čustev, potem pa sem šel na parket, pozabil na vse in igral košarko,« je s cmokom v grlu večer, ko je bil na košarkarskem igrišču ranljiv kot še nikoli doslej opisal Luka Dončić. Šest let in pol je bil njegov dom, dva meseca po menjavi, ki je iz dneva v dan težje razumljiva, je v Dallas prvič prišel kot gost. Ob stoječih ovacijah arene, kjer ostaja ljubljenec št. 1., je z zmago in 45 točkami zaprl teksaško poglavje in postal pravi Los Angeles Laker.

Na košarkarskem parketu Luka čustev ne skriva. Ljubezen do košarke včasih privede tudi do nebrzdanih izbruhov jeze, a vedno znotraj športnih okvirov, vse v želji, da bi bil čim boljši. To Dončića v »robotov« polni ligi dela posebnega. Na dlani je bilo, da sredin večer v American Airlines Centru za slovenskega zvezdnika ne bo enostaven. »Ne bom skrival, zelo sem utrujen, ker sem slabo spal, zelo sem se veselil te tekme,« je z olajšanjem Luka dočakal epilog zgodbe, ki se je začela 2. februarja ob 00.12 po lokalnem času, ko je odjeknila vest, da se seli v Los Angeles.

Na simbolni ravni je Luka šele v Dallasu postal pravi Los Angeles Laker, z občudovanjem starih in podporo novih bratov, kot jih kliče. Čas bi težko bil bolj primeren, LA je z zmago potrdil mesto med prvimi šestimi v zahodni konferenci, na zadnjih dveh tekmah s Houstonom in že odpisanim Portlandom potrebujejo še eno zmago, da potrdijo status tretjega nosilca in prednost domačega terena v prvem krogu končnice.