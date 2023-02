Irving nanizal 36 točk, Dončić 33, a premalo za zmago

Košarkarji Dallas Mavericks so tokrat v razprodani domači dvorani American Airlines, ki je pričakala novo okrepitev Kyrieja Irvinga, gostili Minnesoto Timberwolves in ostali praznih rok. Dallas je izgubil s 121:124, čeprav je Irving kar 26 od svojih skupno 36 točk dosegel v zadnji četrtini, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je zbral 33 točk.

Domači košarkarji so sicer proti volkovom zaostajali že za 26 točk, Irving pa je ob svojem prvencu za Dallas pred domačimi navijači poskusil zrežirati preobrat, a mu je malo zmanjkalo. S 26 točkami v zadnjem delu igre je dosegel svojo rekordno četrtino v karieri. Toda Irving je slabo podal, ko je stopil znotraj črte za tri točke ob zadnji posesti Dallasa; takrat je imela domača ekipa priložnost za izenačenje.

Podaje si je sicer izmenjeval s soigralcem Dončićem, ki je dosegel 33 točk, 12 skokov, šest podaj, eno ukradeno in štiri izgubljene žoge. Christian Wood dodal 24 točk.

Prvi branilec tekme zvezd All-Star Anthony Edwards je za goste, ki so imeli sredi tretje četrtine največjo prednost (89:63), dosegel 32 točk, Rudy Gobert pa 21 točk in 14 skokov. Dallas je ta zaostanek znižal na 97:107 devet minut pred koncem.

To je bila druga tekma, ki sta jo Irving in Dončić odigrala skupaj, in še druga, ki jo je Dallas izgubil. Irving se je teksaški ekipi pridružil pred tednom dni iz Brooklyn Nets.

Naslednja tekma Dallas čaka v četrtek, ko bo gostoval v Koloradu pri najboljši ekipi zahodne konference, Denver Nuggets, za katero uspešno nastopa tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Denver je tokrat gostoval na Floridi in na krilih 27 točk dvakratnega najkoristnejšega igralca (MVP) lige Nikole Jokića premagal Miami Heat s 112:108. Čančar je tekmo proti vročici začel v prvi peterki in v 28 minutah na parketu dodal še pet skokov, šest podaj ter po eno blokado in ukradeno žogo.

Brez zmage pa so še četrtič zaporedoma ostali Chicago Bulls Gorana Dragića, ki so tokrat doma z 91:100 klonili proti Orlando Magic. Pri gostih so se izkazali Paolo Banchero z 22, ter Franz Wagner in Markelle Fultz s po 18 točkami. Prvi strelec bikov je bil Zach LaVine s 26 točkami, Dragić pa je v 11 minutah zbral dve točki in eno podajo ter izgubil dve žogi. Biki so ta čas v spodnjem delu lestvice vzhodne konference na 11. mestu.