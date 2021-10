Irving (zaenkrat) v New Yorku ne bo treniral, požarni alarm ustavil prvake

Dvoboja nato kljub temu, da naj bi šlo za lažen alarm, niso nadaljevali. Zvezdnik Brooklyn Nets Kyrie Irving pa je izpustil prvi trening zaradi strogih protokolov proti pandemiji novega koronavirusa v New Yorku. Irving bi moral ponoči prvič trenirati v New Yorku s soigralci, a tega zaradi strogih protokolov v luči boja proti pandemiji v zvezni državi ni mogel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Zvezdnik lige je pretekli teden z nekaj soigralci lahko treniral v San Diegu v Kaliforniji, kjer pravila za športno udejstvovanje niso tako stroga. Ker pa je sam odločno proti cepljenju, mu treningov lokalne oblasti v New Yorku, kjer domujejo mrežice, niso omogočile. Pri Brooklynu tako ne vedo, kako bodo lahko Irvinga vključili v proces dela na treningih v domači dvorani in na prihajajočih tekmah rednega dela. Po pravilih lokalnih oblasti bo moral 29-letnik izpustiti vse domače tekme, s tem pa bo za vsako od teh tekem ostal brez okoli 400.000 ameriških dolarjev (345.194 evrov) plače, poroča ESPN.

Dončića in Dallas čaka Utah

Pred časom so bili pri mrežicah optimistični, da se bo Irving kot eden redkih necepljenih igralcev vendarle cepil, optimizem pa je v zadnjih dneh precej manjši, je danes zapisal poročevalec ESPN Adrian Wojnarowski. Na drugi strani še naprej potekajo pripravljalne tekme, na katerih pa ponoči ni bilo Slovencev. Dallas Mavericks Luke Dončića bodo prvi pripravljalni obračun odigrali v noči na četrtek proti Utah Jazz.



Na preostalih obračunih pa je danes prišlo do nepredvidljivega dogodka na tekmi med Memphisom in Milwaukeejem. Dvoboj se je po treh četrtinah končal s 87:77 v korist Memphisa, preden so morali gledalci zapustiti dvorano zaradi požarnega alarma. Po dobri uri se je vodstvo lige v dogovoru z obema moštvoma odločilo, da zadnje četrtine ne bodo odigrali.

