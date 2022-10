Ivo Daneu: Nesrečni poraz s Poljsko na eurobasketu sem že prebolel

V nadaljevanju preberite:

»Ne sprejemam še čestitk. Kdo ve, morda me lahko do rojstnega dneva še infarkt. V šali pravim, da imam eno zaklopko že govejo,« je v ponedeljek šegavo odvrnil Ivo Daneu, ko smo ga poklicali pred lepim jubilejem. Legendarni slovenski košarkar je danes dopolnil 85 let, bistrih misli in čil – starosti primerno, sicer pravi, a upa, da bo še nekaj let podobno –, le hitreje se utrudi.

Zalotili smo ga na Lošinju, v prijetni družbi na veteranskem svetovnem prvenstvu novinarjev v tenisu, je združil prijetno s prijetnim? Kako sicer poteka življenje nekdanjega vrhunskega športnika v lepi starosti? September je minil v znamenju košarke, kako ga je doživel? Kaj je svetoval Luki Dončiću? Kaj bi bilo zdaj smotrno za slovensko izbrano vrsto? Kako se košarkaski geni še naprej pridno širijo v družini Daneu?