Izbrana vrsta z 213 cm višine

Slovensko košarkarsko reprezentanco v sklopu priprav na olimpijski turnir danes na Reki čaka pripravljalna tekma na Hrvaškem. Že tam pa se bo reprezentanci kot naturalizirani igralec pridružil Američan Michael Tobey, ki je danes prejel slovensko državljanstvo, je objavila Košarkarska zveza Slovenije (KZS). »Zelo sem navdušen nad priložnostjo, da bom lahko zaigral za slovensko reprezentanco. Vem, kako pomembna je košarka v Sloveniji, in s kako bogato zgodovino se reprezentanca lahko pohvali. Na igrišču ter zunaj njega sem pripravljen dati vse od sebe ter ekipi pomagati na kakršenkoli način,« je povedal Tobey, 213 cm visok center, ki sicer igra za Valencio.



S košarko se ukvarja že od malih nog, nase pa je močno opozoril na univerzi v Virginiji. Odlične igre ter predanost košarki sta mu prinesli mesto v ameriški reprezentanci do 19. leta starosti, ki je leta 2013 osvojila svetovni naslov. Leta 2016 se je prijavil tudi na nabor igralcev za ligo NBA ter se preizkusil v ekipah Utah Jazz ter Charlotte Hornets in s slednjimi tudi podpisal profesionalno pogodbo. Košarkarska pot ga je še isto sezono vodila v Španijo, kjer je nekaj tekem odigral za Valencio, naslednje leto preživel na Tenerifih, zadnje tri sezone pa znova nosi dres Valencie.



»Iskreno se zahvaljujem slovenski vladi, ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskemu komiteju Slovenije na čelu s predsednikom Bogdanom Gabrovcem ter vsem, ki so pripomogli, da je Mike Tobey po izredno hitrih postopkih prejel slovensko državljanstvo. Verjamem, da se bo hitro vklopil v izbrano vrsto in pripomogel k uspešnim igram slovenske reprezentance, saj gre za fanta z odličnimi značajskimi lastnostmi ter igralskimi sposobnostmi,« pa je ob tem povedal predsednik KZS Matej Erjavec. Današnja tekma s Hrvaško se bo začela ob 19. uri, v petek ob 20. uri pa se bodo izbranci Aleksandra Sekulića s Hrvaško pomerili še v Stožicah.

