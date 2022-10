Izsilil podaljšek in odločil tekmo za trening pred 7500 gledalci

Pred začetkom nove sezone v ligi NBA čakajo ekipo Dallas Mavericks z Luko Dončićem tri pripravljalne preizkušnje, prva bo na sporedu v sredo v Oklahoma Cityju. Toda navijači Dallasa so na svoj račun prišli že minulo soboto, ko so se varovanci trenerja Jasona Kidda med seboj pomerili v tekmi za trening, dvoboj modre in bele ekipe pa je v korist slednje v podaljšku odločil prav Dončić (86:85).

Pred kar 7520 gledalci v dvorani American Airlines center je slovenski reprezentant dosegel 27 točk in bil prvi strelec dvoboja, čeprav je v prvem polčasu dosegel le tri točke. Ob izidu 83:83 je trener Kidd želel končati tekmo, a na prepričevanje 23-letnega Ljubljančana in njegovih soigralcev pristal na dvominutni podaljšek. Posebne pohvale za svoji predstavi (oba po 18 točk) sta si prislužila nova obraza: novinec Jaden Hardy, ki bi kmalu prinesel zmago modrim, in izkušeni center JaVale McGee, ki je z Dončićem poskrbel za zmago svoje ekipe.

Dallas bo v novi sezoni poskušal vsaj izenačiti dosežek iz minule sezone, ko je šele v konferenčnem finalu moral priznati premoč kasnejšim zmagovalcem Golden State Warriors.

»Naša zamisel je bila, da bi se navijači zabavali, in mislim, da so se,« je bila zadovoljna pomočnica trenerja Kristi Toliver. »Mislim, da so jim naši fantje priredili izvrsten šov. Bilo je tekmovalno. Trudili so se, a se vendarle tudi zabavali, tako da je bila to res izvrstna sobota. Delamo še na kemiji ekipe in fantje se morajo še spoznati ter graditi na komunikaciji, prepričana sem, da nam bo to pomagalo predvsem pri igri v obrambi. V napadu pa lahko računamo na enega najboljših košarkarjev na svetu, zato je jasno, da se bomo močno naslonili nanj. Toda okoli njega imamo izvrstno podporo. Fantje so se med premorom še izboljšali, veselim se vseh njihovega prispevka in tega, da bom spremljala rast. Jasno je, da bomo letos bolj kot lani na hrbtu nosili tarčo. Toda fantje so to sprejeli z odprtimi rokami in razumejo, da je to privilegij. Veselijo se tega izziva.«