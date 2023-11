Jaka Blažič je MVP 7. kola lige ABA

V jadranski košarkarski ligi ABA so izbrali najkoristnejšega igralca 7. kroga (MVP), to nagrado je prejel kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič.

Na gostovanju pri FMP-ju se je Blažič izkazal s 24 točkami, 7 skoki, eno asistenco in eno ukradeno žogo, tekmo je končal s statističnim indeksom 31 v prav toliko preživetih minutah na parketu.

Blažič je imel največji indeks, izbran pa je bil tudi za najboljšega igralca kroga, Olimpijo je popeljal do zmage s 96:84. Olimpijo že jutri (18.30) čaka nov obračun v evropskem pokalu, kjer so po šestih tekmah še brez zmage, tokrat pa v Stožice prihaja nemški Hamburg. Tudi naslednji tekmeci so letos v evropskem pokalu še brez zmage.