Jaka Blažič v drugi peterki evropskega pokala

Po razkritju imen petih košarkarjev, ki so pokazali največ v minuli sezoni evropskega pokala, je vodstvo tekmovanja predstavilo še drugo najboljšo peterko. Vanjo se je uvrstil tudi kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, edini med vsemi igralci, ki je na petih tekmah leta dosegel vsaj 25 točk (največ 33 proti Bursasporu).



Izkušeni slovenski reprezentant se je na 16 tekmah evropskega pokala v povprečju izkazal z 19,1 točke in zasedel prvo mesto na skupni razpredelnici strelcev, 4,9 skoka in 2,3 asistence. V častni zasedbi mu delajo družbo Litovec Mantas Kalnietis (Lokomotiv Kuban) ter Američani Anthony Brown (Metropolitans 92), John Brown (Unics Kazan) in Vince Hunter (Virtus Bologna).



V idealno peterko so se uvrstili Miloš Teodosić (Virtus Bologna), Jamar Smith (Unics Kazan), Isaia Cordinier (Nanterre), Mathias Lessort (Monaco) in Willie Reed (Budućnost).



