Jamesu zaželela smrt otroka, nato začudena zapustila dvorano

Igrišča lige NBA so v noči na petek mirovala, še vedno pa odmevata incidenta, v katera se je v razmaku vsega nekaj ur zapletel največji zvezdnik lige LeBron James. Po udarcu v obraz člana Detroita Isaiaha Stewarta, James sicer trdi, da je šlo za nesrečo, je prvič v 19-letni karieri prejel suspenz ene tekme, nato pa se vrnil za obračun z Indiana Pacers v Indianapolisu in v dramatičnem podaljšku pomagal svojim Los Angeles Lakers do prigarane zmage s 124:116.

Ekipa nekdanjega trenerja Dallasa Ricka Carlisla je lahko skupaj z navijači po vsem svetu spremljala tudi nenavaden dogodek: James je v podaljšku pred izvajanjem meta iz avta prekinil igro in pri sodniku zahteval, da iz dvorane pospremijo mlad par. Dolgo časa ni bilo znano, kaj se je dogajalo v dvorani Gainbridge Fieldhouse, a zdaj je jasno, kaj je tako vznemirilo ameriškega zvezdnika.

»Upam, da tvoj sin umre v prometni nesreči!« je del, milo rečeno, bolestnega repertoarja, s katerim sta mladca, ki naj bi še obiskovala kolidž, obkladala Jamesa. To je bila izjava dekleta, medtem ko je fant svoj »pogum« izkazoval z izjavo, da mu želi okužbo z novim koronavirusom. Oba sta, ko so jima pokazali pot proti izhodu, delovala precej začudeno.

Glavna tarča žolčnih navijačev

»Obstaja razlika med podpiranjem svoje ekipe in prečkanjem črte z gestami in besedami, to so reči, ki jih jaz navijačem ne bi nikoli rekel, tudi oni pa tega ne bi smeli govoriti igralcem,« je vse skupaj komentiral James. Po julijski raziskavi, ki jo je objavil Pickwise, je James v svetu športa deležen daleč največ žaljivih sporočil na družbenih omrežjih.

Za Jamesom (122.568 žaljivih sporočil) so se zvrstili angleški nogometaš Marcus Rashford (32.328), igralec ameriškega nogometa, Američan Tom Brady (28.151), ameriški košarkar Kevin Durant (24.370), dirkač serije NASCAR Američan Bubba Wallace (21.750) in ameriški košarkar Damian Lillard (20.904). Vsi omenjeni so v seštevku prejeli le nekaj tisoč žaljivk več kot James sam.