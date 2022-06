Jan Kosi prva okrepitev pred novo sezono

Ljubljančani, ki branijo državni, pokalni in superpokalni naslov, so se okrepili s krilnim centrom Janom Kosijem, so sporočili iz kluba. Kosi je v minuli sezoni nosil dres novomeške Krke, v Ljubljani pa bo ostal vsaj prihodnji dve sezoni.

»Zelo vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Klub ima bogato zgodovino, organizacija pa je na vrhunski ravni,« je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim kolektivom povedal Kosi in dodal: »Komaj čakam, da se s soigralci zberemo in da se začne nova tekmovalna sezona, obenem pa se že veselim spoznavanja navijačev.«

»Jan Kosi je naša prva okrepitev v novi tekmovalni sezoni. Jan ima izkušnje z igranjem v regionalni ligi, zdaj bo lahko izkusil tudi igranje na evropski ravni. Verjamemo, da bo pri nas naredil korak naprej v svoji karieri in nam obenem priskočil na pomoč pri ciljih, ki si jih bomo zastavili za novo tekmovalno sezono,« pa je povedal športni direktor ljubljanskega kluba Sani Bečirovič.

Spet bo sodeloval z Golemcem

Glavni trener Jurica Golemac, ki je s Kosijem že sodeloval pri nekdanjem Sixtu (Kopru) Primorski, je dejal, da je Kosi še vedno mlad fant, ki lahko napreduje, je pa zelo dobro podkovan, in sicer tako fizično kot tudi taktično. Kosi je kariero začel v šoštanjski Elektri, dres moštva iz Šaleške doline pa je nosil med letoma 2013 in 2016. Sledila je selitev na slovensko Obalo, kjer je bil del Primorske vse do leta 2020. Z njo je trikrat zaporedoma osvojil naslov slovenskega pokalnega prvaka, v sezoni 2018/19 pa je postal tudi državni prvak in s Koprčani osvojil naslov prvaka druge regionalne lige.

Sledila je selitev v novomeško Krko, s katero je leta 2021 postal slovenski pokalni prvak, novomeški dres pa je nosil tudi v sezoni 2021/22 in nastopal v slovenskem državnem prvenstvu ter regionalni ligi. Kosi, ki bo 18. oktobra dopolnil 26 let, je v sezoni 2021/22 v regionalni ligi zaigral na 19 tekmah in v povprečju dosegal 7,4 točke in 4,3 skoka na tekmo. V državnem prvenstvu je nastopil na 19 tekmah in beležil 7,1 točke, 4,7 skoka in 1,3 asistence na obračun.

Slovenskim navijačem se je Kosi predstavil tudi v dresu slovenske moške članske reprezentance in za izbrano vrsto zaigral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019 ter kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2022.