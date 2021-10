Jason Kidd bo poslušal Luko Dončića, vendar ne vsakič

V nadaljevanju preberite:

V prejšnji sezoni lige NBA košarkarji Dallasa niso ravno blesteli v domači dvorani, v njej so prišli do identičnega izkupička (21:15) kot na gostovanjih. Zato so se v prvem nastopu v American Airlines Centru v novem prvenstvu po porazu v Atlanti in uspešni predstavi v Torontu še posebej potrudili, da ne bi razočarali svojih privržencev. To še posebej velja za Luko Dončića, ki je bil najboljši strelec, skakalec in podajalec moštva ob zmagi nad Houstonom s 116:116. Kaj pa se je dogajalo ob robu igrišča?