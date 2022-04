Joel Embiid prvi Neameričan, a Ljubljančanu ni bil kos

Kamerunec Joel Embiid je pisal zgodovino NBA. Košarkar Philadelphie je kot prvi Neamareričan prvi del sezone v NBA končal s prestižnim nazivom najboljšega strelca. Osemindvajsetletnik iz Yaounde je za las premagal velikega tekmeca v vzhodni konferenci in lanskega najboljšega igralca končnice prvenstva Giannisa Antetokounmpa.

Embiid je v povprečju dosegel 30.6 točke na tekmo, Antetokounmpo 29,6. Najbližje Kameruncu je bil sicer LeBron James s povprečjem 30,3 točke, toda zvezdnik LA Lakers je igral manj kot 58 tekem v sezoni, kolikor bi jih moral.

Embiid je tudi prvi center po Shaquillu O'Nealu (1999/2000), ki je osvojil naslov najboljšega strelca in prvi center po Mosesu Maloneju s povprečjem višjim od 30 točk.

V medsebojnih tekmah je Luka Dončić po številu doseženih točk ugnal Joela Embiida. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Najboljši slovenski košarkar Luka Dončić je prvi del sezone v NBA končal s povprečjem 28,5 točke na tekmo. Igral jih je 64, Embiid pa 68. Na parketu je Kamerunec prebil 25 minut več kot Ljubljančan, 2297:2272.

V obeh medsebojnih tekmah, ki sta se razpletli s po eno zmago Dallasa in Philadelphie, je bil Dončić zmagovalec strelskega dvoboja. Dosegel je 33 in 35 točk, Embiid pa 27 in 32.