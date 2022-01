Jordan Morgan bo po hudi poškodbi tekmec Cedevite Olimpije

Ameriški košarkar s slovenskim potnim listom Jordan Morgan se je uradno preselil k Umani iz Benetk, ki nastopa v evropskem pokalu v skupini B skupaj s slovensko Cedevito Olimpijo. Italijanski klub je objavil, da je danes sklenil dogovor s centrom slovenske reprezentance.

Tridesetletni in 204 cm visoki Američan se na parket vrača po hudi poškodbi kolena, ki jo v dresu ruskega Unicsa Kazana staknil ob zaključku lanske sezone. Pred njo je uspešno igral tako v regionalni ligi VTB (na 20 tekmah je povprečno dosegal po 9,3 točke in 4,8 skoka) kot v 21 dvobojih evropskega pokala (10,7 točke, 6,9 skoka in 1,1 asistence).

Že dve leti Slovenec

Morgan, ki je v sezoni 2017/18 branil barve Petrola Olimpije v Stožicah, se bo italijanski javnosti predstavil v naslednjih dneh. »S klubom iz Benetk smo si večkrat stali na nasprotni strani igrišča in do kluba sem vedno gojil veliko spoštovanja. Navdušen sem, da sem sedaj postal del ekipe z odličnimi soigralci in trenerjem. Klub je odlično organiziran in na vsakem koraku je čutiti zmagovito miselnost. Imamo odlično ekipo in potencial, da v letošnji sezoni naredimo velike stvari,« je za spletno stran kluba dejal Morgan.

Morgan je slovensko državljanstvo prejel 7. februarja 2020 in nato sodeloval v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo. V kvalifikacijah za olimpijske igre in kasnejšem turnirju OI v Tokiu zaradi poškodbe ni mogel igrati, tam je nastopil Mike Tobey.