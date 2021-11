Jurica Golemac je previden ob obisku starega prijatelja Jakle Lakoviča

V nadaljevanju preberite:

Z večino letošnjih evropskih tekmecev (Bourgom, Budućnostjo, Bursasporom, Gran Canario, Promitheasom in Virtusom) so košarkarji Cedevite Olimpije igrali že v prejšnji sezoni, zato pa se v uradnih dvobojih bolj poredko srečujejo z nemškimi moštvi. Nazadnje so se spopadli z Bayreuthom v Fibini ligi prvakov 2017/18 in 2018/19, v evropskem pokalu pa jim je zadnji, jeseni 2016, stal nasproti Ulm, ki se bo drevi ob 20. uri vrnil v Stožice v dvoboju s posebno težo. Nemce namreč že tretjo sezono trenira nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jaka Lakovič. Kaj lahko pričakujemo od njegovega moštva?