Jurica Golemac še vsaj dve leti na Olimpijini klopi

Košarkarski klub Cedevita Olimpija in glavni trener Jurica Golemac sta dosegla dogovor o podaljšanju pogodbe. Na klopi zmajev bo Golemac ostal vse do konca sezone 2022/23, z možnostjo podaljšanja še za sezono 2023/24, so danes sporočili iz ljubljanskega kluba.



»Zelo srečen in zadovoljen sem, da smo dosegli dogovor o podaljšanju pogodbe z glavnim trenerjem Jurico Golemcem. Z Jurico smo se že dlje časa pogovarjali o tej možnosti. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi spišemo zelo uspešno zgodbo. V klubu Jurico vidimo kot nekoga, ki lahko z nami ostane dolgoročno, in vsi skupaj želimo nadaljevati zgodbo, ki smo jo začeli pisati v pretekli sezoni,« je ob podpisu podaljšanja dejal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.



Na trenerski stolček članskega moštva Cedevite Olimpije je Golemac sedel januarja lani, potem ko je zapustil takratnega slovenskega prvoligaša Primorsko. Klub vodi v državnem prvenstvu, ligi Aba, kjer je v tej sezoni pri izkupičku 13:3, in evropskem pokalu, kjer je v drugem delu tekmovanja pri treh zmagah in enem porazu.



Golemac je trenersko pot je začel 2013 v Ciboni kot pomočnik Slavena Rimca. Že v prvem letu je z zagrebškim klubom osvojil naslov lige Aba. Trenerske izkušnje je pridobival tudi kot pomočnik Eliasa Zourosa v moški članski reprezentanci Gruzije.



Kot glavni trener se je prvič preizkusil v šentjurskem Tajfunu in ekipo, po tem ko jo je prevzel, po ne najboljšem začetku sezone, popeljal do končnega osmega mesta v ligi Nova KBM. Leta 2017 se je Golemac usedel na klop takratne Primorske, in Koprčane že v prvi sezoni pripeljal do naslova prvaka pokala Spar, finala lige Aba 2 in polfinala slovenskega državnega prvenstva.



Prelomna sezona, v kateri je Golemac pokazal ves trenerski talent, pa je bila sezone 2018/19, ko je s Koprčani osvojil naslov prvaka lige Aba 2, naslov slovenskega državnega prvaka ter pokalni in superpokalni naslov.



Tudi sezono 2019/20 je Koper Primorska, začela odlično, pod taktirko Golemca osvojila še drugi zaporedni superpokalni naslov, in vse do razpada ekipe veljala za največje presenečenje nove sezone v ligi Aba. Po finančnih težavah koprskega kluba je Golemac 20. decembra lani prekinil pogodbo s Koper Primorsko.

