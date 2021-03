Jutri brez tekem Cedevite Olimpije in Krke

Iz vodstva košarkarske lige Aba so sporočili, da zaradi primerov okužb s koronavirusom odpadeta naslednji tekmi slovenskih klubov v regionalnem tekmovanju. Prestavili so petkovi tekmi 23. kroga Cibona – Cedevita Olimpija in Krka – Split.



Ljubljančani bi morali s Cibono igrati v petek, 26. marca, ob 17. uri, Krka pa s Splitom dve uri pozneje. Vzroka za prestavitev so okužbe v taboru Ljubljančanov in Splitčanov. Iz ljubljanske ekipe so sicer sporočili, da je tekma prestavljena zaradi pozitivnih primerov v njihovi ekipi, ki so jih odkrili med rutinskim testiranjem.



Slovenski moštvi sta ta teden igrali medsebojno tekmo v domačem prvenstvu, v dvoboju lige Nova KBM za prvaka so Ljubljančani premagali Krko s 76:63.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: