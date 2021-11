Kako podobna sta si v resnici Luka in Saša Dončić?

V nadaljevanju preberite:

V ligi NBA igra veliko otrok slavnih očetov: Stephen in Seth Curry, Klay Thompson, Gary Payton II in Jerami Grant, soigralec Luke Dončića v Dallasu pa je Tim Hardaway mlajši. Tudi oče ljubljanskega zvezdnika je seveda dolga leta igral na slovenskih igriščih – Saša Dončić je največji pečat pustil v Laškem, kjer pa se tudi njegova najboljša sezona tega tisočletja ne more kosati z zadnjo Lukovo v ligi NBA. A nekaj podobnosti med očetom in sinom Dončićem gotovo je, ni pa nujno, da jih najdemo med statističnimi podatki.