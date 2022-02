Kakšen šov Luke Dončića za Dallasovo okroglo 30.

Po prvem polčasu je slabo kazalo Dallasu, toda v drugem se je ujezil Luka Dončić, ki je v velikem slogu popeljal Teksašane do pomembne zmage proti Philadelphii s 107:98. Ljubljančan je za okroglo 30. Dallasovo zmago v sezoni dosegel 45. trojni dvojček v karieri, v dobrih 40 minutah je dosegel 33 točk (met 13:28, za tri 1:6), 15 asistenc in 13 skokov.

Košarkarjem Dallasa se prvi polčas ni izšel po željah in je razkril, da bo Philadelphia s Kameruncem in kandidatom za najkoristnejšega igralca rednega dela NBA Joelom Embiidom (27 točk, 13 skokov) hud zalogaj za Dončića in druščino. Še posebej, ker je teksaško moštvo oslabljeno: Kristaps Porzingis je zaradi težav s kolenom izpustil tretjo tekmo zapored, Tim Hardaway pa je po operaciji levega stopala najbrž že končal sezono.

Dončić, ki so ga navijači nagradili z vzkliki MVP, MVP (najkoristnejši igralec), je četrto tekmo zapored dosegel vsaj 30 točk, s čimer je izenačil svoj najdaljši niz.

Dvoboj je imel nenavaden zaplet: Dončić je sredi prve četrtine zadel trojko za 17:19 in opazil, da obroč stoji malce postrani. Na to je opozoril sodnike, ki so prekinili igro. Tabla je bila potisnjena preveč naprej, ker se je po eni od akcij, ko se je Dwight Powell obesil na obroč, premaknila celotna konstrukcija. Menjava je trajala kar 44 minut.

Januarja se je Dallas zavihtel celo na peto mesto v zahodni skupini, februar in niz šestih zaporednih domačih tekem pa je začel v četrtek s porazom proti drugemu najslabšemu moštvu zahodne konference Oklahomi.

Naslednji gost v dvorani American Airlines bo v ponedeljek Atlanta.

V drugih tekmah je Charlotte doma izgubil proti Clevelandu s 101:102, slednjim je zmago s prostima metoma 1,2 sekunde pred koncem prinesel Kevin Love (25 točk). Njegov soigralec Jarrett Allen je bil prvo ime tekme z zanj rekordnimi 29 točkami in 22 skoki.

Detroit je klonil pred Bostonom s 93:102, Indiana pa proti Chicagu s 115:122, čeprav je Caris LeVert za prve dosegel kar 42 točk, a pri zmagovalcih je izvrstno partijo odigral tudi center Nikola Vučević, ki je 36 točkam (met 16:21) dodal 17 skokov. Toronto je tudi po zaslugi 33 točk Pascala Siakama s 125:114 odpravil Atlanto.

San Antonio je s 131:106 ugnal Houston, Utah, četrta ekipa zahodne konference, pa s 125:102 Brooklyn. Denver je brez poškodovanega Vlatka Čančarja izgubili proti New Orleans s 105:113, čeprav je Nikola Jokić tekmo končal s 25 točkami, 12 skoki in devetimi podajami, Portland pa proti Oklahoma s 93:96.