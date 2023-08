Kdaj potrebujemo dodatni vnos kolagena

Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in tvori osnovno strukturo vezivnega tkiva, vključno s kožo, hrustancem, kostmi, kitami in vezmi. V hrustancu ima ključno vlogo pri ohranjanju elastičnosti, trdnosti in odpornosti proti obrabi.

S starostjo se žal proizvodnja kolagena zmanjšuje, kar lahko vodi do tanjšanja in oslabitve hrustanca ter posledično do nelagodja in težav s sklepi. Togost, škrtanje, zbadanje in boleče nelagodje med telesno dejavnostjo ali celo v mirovanju so pogosti simptomi, s katerimi se srečujejo posamezniki z okvarjenimi sklepi. Čeprav so težave s sklepi pogostejše pri starejših, so tudi mlajši ljudje, ki se ukvarjajo s športom ali rekreativno dejavnostjo, izpostavljeni tveganju za poškodbe in obrabo hrustanca.

Kako lahko pomanjkanje kolagena vpliva na poškodbe v športu

Čeprav ima redna športna dejavnost številne koristi za naše telo, lahko povzroči tudi kronične bolečine, ki nastanejo zaradi razgradnje kolagena v sklepih in kitah. Intenzivni mišični napori z velikimi obremenitvami in vsakodnevno vadbo, osredotočeno na isti del telesa, lahko še dodatno pripomorejo k nastanku teh bolečin.

Dolgotrajne obremenitve telesa se sčasoma pokažejo tudi na hrustancu, ki je vezivno tkivo in deluje kot blazina ter ščiti kosti med gibanjem. Sčasoma se lahko hrustanec začne tanjšati in obrabljati, dokler ne pride do trenja, zlasti v močno obremenjenih sklepih, kot so kolena.

Kolagen lahko deluje kot ščit, saj varuje vse tiste dele telesa, ki so zaradi starosti in preveč intenzivne športne dejavnosti preobremenjeni – sklepe, mišična tkiva, hrustance in kosti, hkrati pa zagotavlja hitrejše okrevanje, saj spodbuja krepitev mišic. Kolagen opravlja pravzaprav funkcijo lepila v našem telesu, saj poskrbi, da se telo drži skupaj, da je bolj gibčno, prožno in čvrsto.

Kako lahko ohranite gibljivost sklepov

Da ne bi bile posledice pomanjkanja kolagena prehude, lahko poskrbite s številnimi preventivnimi ukrepi, ki jih zlahka vpeljete v svoj vsakdan:

Uravnotežena prehrana: izberite hrano, ki spodbuja proizvodnjo kolagena. To so živila, bogata z vitaminom C (agrumi, paprika, brokoli), beljakovinami (meso, ribe, jajca, stročnice) in antioksidanti (jagodičevje, oreščki), ki podpirajo zdravje vezivnega tkiva.

Dobra hidracija: pijte dovolj vode, saj hidracija pomaga ohranjati elastičnost hrustanca in sklepov.

Redna vadba: zmerne aerobne vadbe, kot so plavanje, kolesarjenje ali hoja, krepijo mišice okrog sklepov in jih stabilizirajo.

Vzdrževanje zdrave telesne mase: čezmerna telesna teža lahko poveča obremenitev sklepov, zato je vzdrževanje zdrave telesne mase pomembno za zmanjšanje tveganja za težave s sklepi.

Vitamini in minerali: poleg vitamina C so pomembni tudi drugi vitamini in minerali, kot so vitamin D, kalcij in mangan, ki prispevajo k zdravju kosti in sklepov.

Prehranski dodatki: tisti, ki imajo povečane potrebe po kolagenu ali težave s sklepi, lahko razmislijo o dodatkih s kolagenom. V Medexovih laboratorijih so za vse, ki se ne želite odpovedati svobodi in užitku gibanja, razvili naravno pomoč: kombinacijo patentiranih sestavin, katerih učinki so potrjeni s kliničnimi študijami.

Naravna podpora hrustancu in kostem

Naj so težave s sklepi posledica starostne obrabe, zmanjšane količine kolagena v telesu, prevelike telesne teže, močnih obremenitev med rekreativnimi oziroma športnimi dejavnostmi ali pomanjkanja telesne dejavnosti in gibanja, zdaj vam je na voljo učinkovita naravna podpora delovanju hrustanca in kosti. Patentirane sestavine s klinično dokazano učinkovitostjo v pravi kombinaciji in odmerkih vam bodo pomagale ohraniti svobodo in užitek gibanja.

Inovativni izdelek Collagen flex curcumin vsebuje nativni kolagen tipa 2, ki ima ohranjeno tridimenzionalno strukturo in je po sestavi enak kolagenu, ki ga najdemo v sklepih.

Učinke uživanja Collagen flex curcumina boste opazili že po dveh mesecih, za ohranjanje učinkov pa lahko izdelek uživate neprekinjeno daljše obdobje, saj je popolnoma naraven.

Številni zadovoljni uporabniki so hitro opazili spremembe. Collagen flex curcumin se je namreč zavihtel prav v vrh najbolj iskanih prehranskih dopolnil za podporo hrustancu in kostem.*

Klinične študije kažejo na učinkovitost že pri dnevnem odmerku 40 mg. Prav tolikšen odmerek vsebuje Collagen flex curcumin.

Spoznajte vseh šest zmagovitih sestavin izdelka Collagen flex curcumin

Collagen flex curcumin je tako učinkovit, ker vsebuje učinkovito kombinacijo kar šestih sestavin: patentirani nativni kolagen Collavant®n2 v dnevnem odmerku, kot ga dokazujejo klinične študije, visoko biorazpoložljive kurkuminoide, pridobljene po posebnem postopku, hialuronsko kislino, ki s celostnim delovanjem posnema naravno hialuronsko kislino v telesu, silicij ter vitamina D in C.

Kurkuma ni le začimba, ampak jo že stoletja uporabljajo v ljudskem zdravilstvu. Vsebuje močne antioksidante kurkuminoide, ki pa se zelo slabo absorbirajo. Izvleček kurkume CAVACURMIN® v izdelku Collagen flex curcumin je pridobljen po posebnem postopku, ki omogoča kar 40-krat večjo biorazpoložljivost.

Hialuronska kislina kot nekakšno mazivo pripomore k blaženju udarcev ob obremenitvah in gibanju. Molekule hialuronske kisline EXCEPTIONHYAL® STAR posnemajo naravno prisotno hialuronsko kislino v telesu in zato delujejo bolj celostno in učinkovito.

Silicij v sklepih povezuje kolagenska vlakna in vzdržuje njihovo čvrstost in elastičnost. Zelo pomemben je tudi za pravilno mineralizacijo kosti (trdnost). V izdelku je uporabljen naravni vir silicija iz izvlečka bambusa.

Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti in delovanju mišic ter k absorpciji kalcija in fosforja, vitamin C pa ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca in kosti.

Komu je namenjen Collagen flex curcumin: vsem, ki potrebujete podporo za normalno delovanje hrustanca in kosti

vsem, ki se – ne glede na starost – srečujete z nelagodjem v sklepih med dejavnostjo ali v mirovanju

rekreativcem in športnikom, ki pogosto obremenjujete sklepe

vsem s čezmerno telesno težo, zaradi katere so kosti in hrustanec bolj obremenjeni

vsem, ki se ne želite odpovedati svobodi in užitku gibanja

vsem, ki nočete »obsedeti«, saj pomanjkanje gibanja težave s sklepi dolgoročno še poslabša Collagen flex curcumin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah, v trgovini Medex na Miklošičevi 30 v Ljubljani in na www.medex.si. Preizkusite in se prepričajte

