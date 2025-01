Klay Thompson ob prepričljivi zmagi izenačil Dončićev rekord

Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih zaradi poškodbe ne igra slovenski as Luka Dončić, so v svoji dvorani premagali Washington Wizards s 130:108 ter zabeležili 25. zmago v severnoameriški ligi NBA. Poraz pa so doživeli Denver Nuggets, prav tako brez poškodovanega Slovenca Vlatka Čančarja. S 129:121 je bilo boljše domače moštvo Chicago Bulls.

Dallas (25-22) je sicer ostal na devetem mestu zahodne konference, a so razlike vsaj do šestega mesta majhne. Tokrat Mavericks na domačem parketu niso imeli težav z zadnjeuvrščeno zasedbo lige. Že v prvi četrtini so si predvsem po zaslugi Klaya Thompsona priigrali ogromno prednost 26 točk in jo zadržali do konca dvoboja.

Statistično sicer nihče ni pretirano izstopal, potem ko je trener domačih Jason Kidd razdelil minutažo med večino igralcev. Thompson je 21 od svojih 23 točk dosegel v prvi četrtini, ko je zadel kar sedem trojk. S tem je izenačil rekord franšize Luke Dončića, ki še naprej manjka zaradi poškodbe mečne mišice.

Olivier-Maxence Prosper je s klopi dosegel 20 točk in izenačil rekord kariere. PJ Washington je prispeval 19 točk, Daniel Gafford pa 18. Pri gostih je Bilal Coulibaly dosegel 16 točk. Dallas naslednja tekma čaka v noči s srede na četrtek, ko bo gostoval pri New Orleans Pelicans. Ti so ponoči izgubili proti Toronto Raptors s 104:113.

Izgubil je tudi Denver, ki je moral priznati premoč Chicagu. Biki so razliko napravili predvsem na začetku zadnje četrtine, ko so prišli do prednosti desetih točk. Nuggets so se še približali na tri točke zaostanka, a kljub novemu trojnemu dvojčku Nikole Jokića niso našli recepta za tekmeca.

Nikola Jokić je vknjižil trojni dvoček. FOTO: Michael Reaves Getty Images Via AFP

Srbski center je dosegel 33 točk ter dodal še 12 skokov in 14 asistenc, Christian Braun pa je prispeval 28 točk. Pri Chicagu je 21 točk dosegel Zach LaVine, 20 ob desetih pobranih skokih pa Nikola Vučevič. Od 20. novembra je pri Denverju odsoten Vlatko Čančar, ki po posegu na kolenu sicer trenira, kmalu pa bo jasno, kako dolgo bo moral 27-letnik še počivati.

Denver (28-18) sicer ostaja na četrtem mestu zahoda, naslednja tekma pa ga čaka v noči s srede na četrtek pri New York Knicks. Kratkohlačniki so ponoči premagali Memphis Grizzlies s 143:106.