Shai Gilgeous-Alexander iz tekme v tekmo potrjuje kandidaturo za nagrado MVP

Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so bili v edini tekmi večera v ligi NBA uspešni v Portlandu. Tamkajšnje Trail Blazers so ugnali s 118:108. Za najboljšo ekipo najmočnejšega klubskega tekmovanja v košarki je 35 točk dosegel Shai Gilgeous-Alexander.

Kanadski zvezdnik, ki je eden od glavnih dveh kandidatov za osvojitev naziva najkoristnejšega košarkarja lige NBA (drugi je srbski velikan Nikola Jokić), je prispeval 35 točk, potem ko je iz igre zadel 12 od 25 metov. Jalen Willams je za najboljše moštvo lige NBA dodal 24 točk, medtem ko je pri poražencih 28 točk dosegel Deni Avdija. Scoot Henderson in Toumani Camara pa sta zbrala 25 oziroma 24 točk.

Oklahoma je na vrhu lige NBA s 37 zmagami in osmimi porazi, v gosteh pa so na 22. tekmi slavili sedemnajstič. Toda zmaga je bila dokaj težko prigarana, saj so se gostitelji v zadnji četrtini približali na vsega pet točk zaostanka (88:93), a so nato gostje po trojki Alexa Carusa povedli za 15 pri 105:90 in si zagotovili mirno končnico.

Košarkarji Oklahome so imeli največjo prednost pri doseženih točkah v raketi, in sicer 52:22, obenem so si ustvarili precej več drugih priložnosti za dosego košev (28:13).

Ekipi slovenskih košarkarjev, ki sta še naprej na stranskem tiru zaradi poškodb, bosta spet na delu danes ponoči. Denver Nuggets Vlatka Čančarja bodo gostovali pri zasedbi Chicago Bulls, Dallas Mavericks Luke Dončića pa bodo gostili zadnjeuvrščeno ekipo lige Washington Wizards.