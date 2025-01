V Dallasu pričakujejo najboljšo okrepitev na svetu

V nadaljevanju preberite:

Mesec dni brez trpljenja prve violine se je za Dallas spremenil v pravo kalvarijo, a se trpljenje bliža koncu. Ekipo so zdesetkale poškodbe, z le enim zdravim centrom in načetim Kyriejem Irvingom niso bili kos konkurenci. Zdaj je slovenski zvezdnik tik pred vrnitvijo na parket, v Teksasu vlada optimizem: Luka Dončić bi lahko bil del moštva že za prihajajočo turnejo petih gostujočih tekem, ki se bo 6. februarja končala v Bostonu.

Božično jutro so v Dallasu začeli praznično razpoloženi, na četrtem mestu zahodne konference, le zmago za drugim Houstonom in štiri za vodilno Oklahomo. Moštvo je kazalo potencial šampionske ekipe kljub nenehnim težavam Dončića najprej z mišico, nato še s peto. Le nekaj ur kasneje so bili obrazi mnogo bolj mrki, slovenski zvezdnik pa z natrgano mečno mišico na vozičku.

Izkazalo se je, da se je s poškodbo Dončića snežna kepa šele začela valiti, košarkarji so v Teksasu padali kot pokošeni: Irving ima težave s hrbtom, Dereck Lively zlomljeno kost v gležnju, Maxi Kleber zlomljeno stopalo, Dwight Powell načet kolk, Naji Marshall se že mesec dni bori z boleznijo, Dante Exum po poletnem zlomu zapestja v tej sezoni sploh še ni stopil na parket, zaradi zvina gležnja je nekaj tekem izpustil Klay Thompson … »Česa takšnega še nisem doživel, neverjetno težko je in ne izgleda, da bo kmalu bolje,« je bil še nekaj dni nazaj črnogled glavni trener Jason Kidd.