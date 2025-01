Kaj se dogaja v Dallasu? Poškodbe odnesle predzadnjega centra

Vsaka ponovitev finala je zanimiva, tokratna v Dallasu pa ni imela pravega sijaja zaradi odsotnosti Luke Dončića, ki je v civilnih oblačilih spremljal dvoboj iz prve vrste. Košarkarji Bostona so bili boljši s 122:107, tehtnico so nagnili v svojo prid v drugi četrtini in v tretji že odločili zmagovalca. Prvič je v Dallasu z novim moštvom igral Kristaps Porzingis.

Dončić se Bostonu ni uspel maščevati za poraz v finalu, morda bo nared za igro do druge medsebojne tekme 6. februarja v Bostonu. Foto Kevin Jairaj/Reuters

Domačini so povedli s 16:6, nato pa je Boston, ki ima v zadnjem obdobju hudega šampionskega »mačka«, vendarle našel iskrico in pokazal igro, ki jih je pripeljala do prstana. Še v četrtek so proti največjim rivalom LA Lakers izgubili za 21 točk, tokrat pa so tehtnico po zaslugi(24 točk) in(23) v tretji četrtini nagnili v svojo korist. Največja prednost je znašala 25 točk. Prvi strelec Teksašanov je bil z 22 točkamijih je 20 prispeval s klopi.

Prvič je po odhodu iz Dallasa v American Airlines Centru zaigral Porzingis, prejšnje štiri obračune je zaradi poškodb izpustil, tokrat pa je gledalce na svojo kakovost spomnil z 18 točkami. A v Dallasu se z zgodovino nimajo časa ukvarjati, zajela jih je prava epidemija poškodb, ki jo redko vidimo. »To je res težek položaj, ne vem, kaj se dogaja z nami, in nič bolje ne bo,« je bil zelo slabe volje Jason Kidd.

Zaradi zloma gležnja bo več mesecev odsoten prvi center Dereck Lively, težave s kolkom ima Dwight Powell, pred tekmo z Bostonom je imel Kidd na voljo le še dva zdrava centra. Nato pa je v bolečinah v garderobo odšepal še Maxi Kleber, prvi pregledi so pokazali zlom kosti v stopalu, tudi njega pred letošnjo končnico skoraj zagotovo ne bomo več videli na parketu.

Daniel Gafford je ostal edini zdrav center v Dallasu. »Zdaj sem na vrsti, da prevzamem breme,« se zaveda, proti Bostonu je sosegel 19 točk in 15 skokov. Najbolj se odsotnost Livelyja pozna v obrambi, Gafford pri branjenju obroča ni tako dober kot mlajši soigralec. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Dallas je tako na centrskem položaju ostal le z Danielom Gaffordom, Kleber je bil zaradi privlačne iztekajoče se pogodbe (11 milijonov dolarjev letno) glavna vaba Teksašanov na tržnici, poškodovanega bodo še nekoliko težje vključili v menjavo.

V zadnjih dneh prestopnega roka v ligi NBA bo moral prvi mož športnega dela ekipe Nico Harrison potegniti novega asa iz rokava, da zasuka potek sezone, ki se za Dallas zdi zakleta. A morda bodo kmalu dočakali dobre novice, Dončića bo zdravniška služba pregledala v ponedeljek, če bo dobil zeleno luč, bi lahko zaigral že v noči na torek proti Washingtonu ali v noči na četrtek v New Orleansu.

Teksašani trenutno s 24 zmagami in 22 porazi zasedajo 9. mesto v zahodni konferenci, če bi se sezona končala danes, bi jih čakali dve tekmi play-in turnirja za preboj v končnico. Za šestim mestom, trenutno ga zasedajo LA Clippers, zaostajajo za dve zmagi, četrti Denver, ki je včeraj s 104:133 izgubil proti Minnesoti, beži že za štiri. Sacramento na 10. mestu ima le zmago manj od Dallasa, Golden State, ki je 11., pa dve.