Klemen Prepelič je režiral, a tudi epizoda Jake Blažiča pomembna

V nadaljevanju preberite:

Vsak začetek je težak, pravi stari in že dodobra zlajnani rek, a še naprej ostaja v veljavi. V prvem kolu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 so se morali slovenski košarkarji pošteno potruditi, da so premagali Ukrajino, čeprav bi lahko iz končnega rezultata 87:73 sklepali tudi drugače. Toda izbranci Aleksandra Sekulića so v Kopru vodili slabih 20 minut (gostje dobrih 17), odločilno je bilo dogajanje v tretji četrtini, ki so jo dobili s 25:13.

»Najlepše je začeti tekmovalni cikel z zmago. To smo si želeli in uspelo nam je,« je ocenil slovenski selektor. S čim je bil še posebej zadovoljen? Na srečo je imel v moštvu Klemna Prepeliča. Kdaj je pred tem dosegel prav toliko točk (30) na uradni tekmi in kdaj več v pripravljalnem dvoboju? Kdo je bil junak prelomnih trenutkov v tretji četrtini? Čemu je Prepelič pripisal začetne težave? Pri kateri pomembni prvini sta bili Slovenija in Ukrajina izenačeni, pri čem so prednjačili naši košarkarji? V nedeljo bo druga ovira Izrael, kako se je odrezal v uvodnem nastopu?