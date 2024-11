Foxovih 60 točk premalo za zmago Bojevnikov

Košarkarji Cleveland Cavaliers so v severnoameriški ligi NBA premagali Chicago Bulls s 144:126 in prišli še do 14. zmage zapovrstjo v začetku nove sezone. Še kot edina ekipa brez poraza kavalirji zasedajo vrh vzhodne konference. Denver Nuggets Vlatka Čančarja so na gostovanju v New Orleansu izgubili s 94:101.

Cleveland z razmerjem zmag in porazov 14-0 na vzhodu vodi pred branilci naslova iz Bostona (10-3) in ekipi Magic iz Orlanda (8-6). Cavaliers so ob tem dosegli tudi prvo zmago na svoji prvi tekmi medsezonskega turnirja, danes so se dvoboji sicer odvijali v vseh šestih skupinah.

Donovan Mitchell je k zmagi prispeval 37 točk, Darius Garland pa 29. Cleveland je šesta ekipa v zgodovini lige, ki je sezono odprla z izkupičkom 14-0, in prva po Golden State Warriors, ti so v sezoni 2015/16 nanizali 24 zaporednih zmag brez poraza.

Jarret Allen je zbral 24 točk in deset skokov, še 22 točk je dodal Caris LeVert. Pri Chicagu je 29 točk vpisal Coby White, 25 pa Nikola Vučević.

Košarkarji Denverja so tokrat brez prvega zvezdnika Nikole Jokića izgubili četrtič v sezoni. Slovenski košarkar Čančar je v osmih minutah na parketu vpisal dve točki, dva skoka in eno blokado. S 24 točkami je bil pri zlatih zrnih najbolj učinkovit Michael Porter ml.

Pelikane, ki so zabeležili četrto zmago ob devetih porazih, je z 29 točkami vodil Brandon Ingram, 19 jih je dodal Brandon Boston, 17 pa Trey Murphy.

Branilci naslova medsezonskega turnirja Los Angeles Lakers so obrambo pokala začeli uspešno, s 120:115 so premagali San Antonio Spurs. Anthony Davis je dosegel 40 točk in 12 skokov, LeBron James pa je pomagal s trojnim dvojčkom (15 točk, 16 skokov in 12 podaj). To je njegov četrti zaporedni, kar mu je uspelo prvič v karieri. Za San Antonio je Victor Wembanyama vpisal 28 točk ob 14 skokih in petih podajah.

Vodilna ekipa zahodne konference Oklahoma City Thunder je bila z 99:83 boljša od Phoenix Suns. V 11. letošnji zmagi Oklahome je bil z 28 točkami najboljši Shai Gilgeous-Alexander. OKC na vrhu zahoda vodi z izkupičkom 11-2, drugi Golden State je pri 10-2.

Bojevniki so doma s 123:118 ugnali Memphis Grizzlies. Za Warriors je 18 točk vpisal Buddy Hield in 14 Moses Moody. Na drugi strani pa grizlijem ni pomagalo 32 točk Jarena Jacksona.

James Harden je ob porazu svojih Los Angeles Clippers dosegel 21 točk in zadel tri mete za tri točke. S temi se je zdaj izenačil z Rayom Allenom na drugem mestu, le za Stephenom Curryjem, na lestvici največ zadetih trojk v zgodovini lige.

De'Aaron Fox je Minnesoti natresel 60 točk, a tudi to ni bilo dovolj za zmago kraljev iz Sacramenta proti volkovom, ki so po podaljšku slavili s 130:126. Anthony Edwards je za Minnesoto vpisal 36 točk, 26 jih je dodal Julius Randle.

Izidi:

Indiana Pacers – Miami Heat 111:124

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 98:86

Toronto Raptors – Detroit Pistons 95:99

Atlanta Hawks – Washington Wizards 129:117

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 144:126

New York Knicks – Brooklyn Nets 124:122

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 115:120

Houston Rockets – LA Clippers 125:104

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 101:94

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 99:83

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 123:118

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 126:130 (podaljšek)