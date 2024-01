Ko ima novo in urejeno pričesko, je zvezdniški košarkar med najboljšimi v vsem

Najboljši košarkar Bostona Jayson Tatum ima nenavaden način za krepitev svoje samozavesti. Kot kaže je tudi učinkovit, saj ga uporablja že od prve sezone v ligi NBA. »V moji tretji sezoni so me na eni tekmi spremljali z mikrofonom in ujeli pogovor z Javontejem Greenom. Rekel sem mu, da sem se ostrigel in da sem zato med petimi najboljšimi. Vprašal me je, 'top 5 česa'? Česarkoli, med košarkarji, po videzu ali slogu. Samozavestnejši si, ko imaš novo pričesko,« je svoj košarkarski recept za napredovanje in odlično formo razkril kolegu, ki ima tudi črnogorski potni list in je član razvojnega moštva Golden State Warriors, Santa Cruz Warriors.

Tatum, ki je z Bostonom leta 2022 izgubil veliki finale proti bojevnikom, v tej sezoni v povprečju dosega po 27 točk na tekmo s 47,4 odstotnim metom, 8,5 skoka in 4,5 asistence.