Kobe Bryant se je vrnil z dvignjeno desnico

Pred košarkarsko areno Crypto.com v Los Angelesu, nekdanjo dvorano Staples Center, je na prostoru Star Plaza potekala slovesnost, na kateri so odkrili kip Kobeja Bryanta, legendarnega ameriškega košarkarja in nekdanjega zvezdnika Los Angeles Lakers v ligi NBA, ki je umrl v strmoglavljenju helikopterja pred štirimi leti.

Kip, ki ga je izdelala kiparka Julie Rotblatt Amrany, so odkrili po slovesnosti v poklon »Črni mambi«, 8. februarja 2024. Datum odkritja kipa je povezan s simboliko številk, številki 24 in 8 sta namreč tisti, ki ju je Bryant nosil na dresih.

Bryant je ovekovečen v pozi, z dvignjeno desno roko in uperjenim kazalcem proti nebu, ki jo je zavzel, potem ko je januarja 2006 proti Torontu dosegel 81 točk, kar je drugi najvišji izkupiček v NBA.

Slovesnost, ki jo je neposredno prenašala televizija, je potekala pod ogromnim šotorom pred številnimi gosti.

Spregovorili so lastnica LA Lakers Jeanie Buss, legenda NBA Kareem Abdul-Jabbar, njegov nekdanji soigralec Derek Fisher, njegov nekdanji trener Phil Jackson in njegova vdova Vanessa Bryant.

»Ta trenutek ni samo za Kobeja, ampak za vse vas, ki ste ga vsa ta leta podpirali,« je dejala Vanessa Bryant, ki je pojasnila, da bodo Kobeja Bryanta počastili s tremi kipi pred njegovo staro dvorano.

Kobe Bryant, petkratni prvak lige NBA in 18-kratni udeleženec All-Star, je umrl v starosti 41 let v nesreči helikopterja, ki je zaradi slabe vidljivosti strmoglavil 26. januarja 2020 v bližini Los Angelesa. Na krovu so bili v času nesreče tudi 13-letna hčerka Gianna in sedem drugih potnikov. Nihče ni preživel nesreče.

Bryant se je športno upokojil leta 2016. Z reprezentanco ZDA je osvojil dve zlati olimpijski medalji.

Bronasti kip, ki je visok 5,9 metra in skupaj s podstavkom tehta 1,8 tone, je obdan s petimi replikami pokalov Larryja O'Briena in stoji na črnem podstavku v obliki trikotnika, kar je oda trikotnemu napadu nekdanjega trenerja Phila Jacksona in pomočnika Texa Winterja.

Med povabljenimi gosti je bil tudi Mariborčan Saša Vujačić, ki je prav tako bil Bryantov soigralec.