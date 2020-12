Koprčane izključili iz lige ABA

Slovenski košarkarski klub Koper Primorska to sezono ne bo več nastopal v ligi ABA. Kot so sporočili iz vodstva jadranskega ligaškega tekmovanja, so klub zaradi dveh neupravičenih odpovedi tekem izključili iz tekmovanja. Koprski klub uradno sicer še ni ugasnil.



Koper Primorska bi moral 19. decembra v 11. kolu gostiti Split, a je, kot so zapisali pri vodstvu tekmovanja, neupravičeno odpovedal organizacijo tekme.



V skladu s pravili lige bo koprski klub avtomatično izgubil z 0:20 brez točke za poraz, ker pa gre za ponovni primer neupravičene odpovedi, je Koper Primorska doletela avtomatična diskvalifikacija. Vse tekme koprskega kluba (pred in po diskvalifikaciji) bo vodstvo lige registriralo z 20:0 za tekmece.



Klub še čakajo nadaljnje sankcije v skladu z disciplinskimi pravili.

