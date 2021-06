Košarkarice čaka odločilna tekma EP

Slovenke imajo še možnosti celo za prvo mesto v skupini, a po drugi strani lahko ob najslabšem razpletu tudi že končajo tekmovanje na zadnjem mestu po predtekmovanju. V slovenski skupini C na eurobasketu je pred zadnjim krogom še vse odprto. Na vrhu je morda nekoliko presenetljivo reprezentanca Bosne in Hercegovine, ki ima dve zmagi, Belgija in Slovenija sta dosegli po zmago in poraz, četrta Turčija je po dveh tekmah še brez zmage.



»Čaka nas težka tekma. Bosna bo zagotovo želela zmagati, saj ji uspeh prinaša prvo mesto in neposredno uvrstitev v četrtfinale. Bosna ima odlično ekipo, sploh Jonquel Jones igra izjemno. To bo moj izziv na tekmi, ki se ga že veselim. Kot ekipa moramo stopiti skupaj in igrati tako, kot znamo, saj nam to na zadnjih dveh tekmah ni uspelo,« je za Košarkarsko zvezo Slovenije tekmo napovedala reprezentantka Shante Evans.



Vse reprezentance pa imajo še vedno možnost za napredovanje. V četrtfinale se bo neposredno uvrstila prvouvrščena ekipa, medtem ko bosta drugo- in tretjeuvrščena v tej skupini v ponedeljek igrali dodatne kvalifikacije za napredovanje med najboljših osem ekip prvenstva.

Pozabiti velik spodrsljaj in se držati dogovorov

Slovenke v nedeljo čaka opoldanska tekma, z zmago nad Bosno in Hercegovino pa bi si že zagotovile najmanj tretje mesto v skupini C. Ob ugodnem razpletu na dvoboju med Turčijo in Belgijo, ki se bo začel ob 15. uri, pa bi lahko Slovenke zasedle tudi vrh lestvice. Prvenstvo bi se po drugi stani za slovenske košarkarice ob neugodnem razpletu lahko tudi že končalo.

Slovenske košarkarice so sicer do zdaj z BiH odigrale dve tekmi in so še brez zmage. Zadnjič sta se tekmici pomerili že leta 1995 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.



»Ta poraz z Belgijo je bil velik spodrsljaj, a zdaj moramo na to pozabiti. Naše glave morajo biti usmerjene le proti vsaki naslednji tekmi. Preteklosti ne moreš spreminjati, lahko pa veliko naredimo za naprej. Biti moramo zbrane in igrati tako kot znamo, tu ni neke velike filozofije. Držati se moramo dogovorov, zaupati ena drugi in štabu in verjeti vase, potem verjamem, da nam bo uspelo,« pa je dvoboj napovedala Zala Friškovec.

