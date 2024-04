Košarkarjem Krke bi lahko odleglo, vendar jim še ne more

V nadaljevanju preberite:

V uvodnem dvoboju zadnjega kola lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije pokazali še enega od svojih številnih obrazov. V Zagrebu so premagali Cibono s 97:72 (74:52, 52:33, 24:20) in dobili potrditev, da se bodo v četrtfinalu končnice pomerili z Mego. Kdo bo imel prednost tekme več v domači dvorani, pa bodo izvedeli jutri. Petek je imel zanimiv uvod, saj se je še tretjič v dobrih treh tednih sestala skupščine regionalne lige in potrdila njeno širitev na 16 moštev zaradi vstopa Dubaja. Letos torej Krka ne bi mogla izpasti, pa bo odločitev obveljala?

»Zdaj se moramo mentalno, telesno in taktično pripraviti na štart končnice, kjerkoli se bo za nas začela, v Ljubljani ali Beogradu,« je po 16. zmagi v regionalni sezoni poudaril Olimpijin trener Zoran Martić. Kako so si njegovi aduti razporedili breme v Zagrebu? Zakaj je za njimi najskromnejši redni del lige ABA, odkar sta se leta 2019 združili Olimpija in zagrebška Cedevita? Jutri ob 19. uri bodo stopili na oder še košarkarji Krke. Po današnji odločitvi skupščine ABA jim je nekoliko lažje pri srcu, vendar se na podlagi bogatih izkušenj ne morejo stoodstotno zanesti na njene sklepe. Zakaj ne? Kako bi se lahko Novomeščani za vsak primer ognili zadnjemu mestu?