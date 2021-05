Pod obroči (še) brez olimpijske vozovnice

Moški članski reprezentanci v košarki 3x3 si na kvalifikacijskem turnirju v Gradcu ni priigrala vozovnice za olimpijske igre v Tokiu. Po porazu s 16:21 proti Poljski je obstala v četrtfinalu. Strelci za Slovenijo: Simon Finžgar 9, Anže Srebovt 5, Adin Kavgić in Gašper Ovnik po 1.



Na OI v Tokio potujejo tri najboljše moške reprezentance s turnirja v Gradcu. Te se bodo pridružile Japonski, Srbiji, Rusiji in Kitajski, ki so na olimpijski turnir uvrščene neposredno. Na igrah bo nastopilo osem moštev.



Zadnjega potnika na poletne olimpijske igre bo dal drugi kvalifikacijski turnir v madžarskem Debrecenu, ki bo na sporedu od 4. do 6. junija. Slovenska moška reprezentanca si je tudi nastop na Madžarskem že zagotovila.

Olimpijskih sanj še ni konec

»S porazom v četrtfinalu si nismo priigrali uvrstitve na olimpijske igre in tako nismo dosegli cilja, ki smo si ga zadali v Gradcu. Poljaki so nas premagali z odličnim strelskim dnevom, saj so zadeli kar osem metov z razdalje. Z njihovim napadom se enostavno nismo mogli kosati. Tekmo smo znova dobro začeli, a na njihovo serijo 9:0 nismo več imeli odgovora in Poljaki so zasluženo zmagali. Olimpijske sanje še niso končane. Na turnirju v Debrecenu bodo podelili še zadnjo vstopnico za Tokio. Dobro se bomo pripravili in naredili vse, kar je v naši moči, da bi jo dobili prav mi,« je povedal selektor slovenske vrste Matic Vidic.



V skupinskem delu tekmovanja je Slovenija premagala Katar (18:11) in Filipine (21:11) ter izgubila s Francijo (17:19) in Dominikansko republiko (17:21).

