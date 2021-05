Kralj trojnih dvojčkov se je le uvrstil v končnico

V končnico lige NBA so se uvrstili tudi košarkarji Washingtona. V odločilni tekmi dodatnih kvalifikacij so s 142:115 premagali Indiano. V prvem krogu končnice bodo igrali z najboljšo ekipo vzhoda Philadelphio.





Washington je z zmago nad Indiano podčrtal dobro formo v aprilu in maju. Ekipa iz prestolnice je v zadnjih šestih tednih dobila kar 17 od skupno 23 tekem.



Pri zmagovalcih je bil s 25 točkami najboljši Bradley Beal, rekorder po številu trojnih dvojčkov Russel Westbrook je 18 točkam dodal 15 podaj in osem skokov, Daniel Gafford pa je ob 15 točkah zbral tudi 13 skokov. Pri poražencih je Domantas Sabonis z 19 točkami, 11 skoki in 10 podajami za slovo od sezone vpisal še enega trojnega dvojčka, Malcolm Brogdon pa je dosegel 24 točk.



Tekma je bila izenačena le v prvi četrtini, ki jo je Washington dobil za točko, nato pa začela naraščati. V tretji četrtini že na več kot 30 točk.



V noči na sobota bosta na zahodu o zadnjem finalistu odločala Golden State in Memphis.

