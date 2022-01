Kratkohlačniki stresli iz hlač nerazpoložene Teksašane

Izkupiček 21 točk, 11 skokov in pet asistenc ni slab, toda Luka Dončić bo kaj hitro pozabil gostovanje v slavni dvorani Madison Garden (18.215 gledalcev) v New Yorku, kjer je Dallas prepričljivo izgubil s 85:108 in končal niz šestih zmag.

RJ Barrett je prepričljjivo dobil zvezdniški dvoboj z Ljubljančanom. FOTO: Elsa/AFP

Glavni razlog za prepričljiv poraz košarkarjev iz Teksasa je bil klavrn met za tri točke – gostje so bili le 21 odstotni, zadeli le osem metov od 37. Ljubljančan, eden od največjih zvezdnikov NBA, je imel še slabši izkupiček, saj je zadel le eno trojko v devetih poskusih. Zapravil je še pet žog.

V odsotnosti še vedno izoliranega nekdanjega kratkohlačnika Kristapsa Porzingisa – New York je zapustil tudi zato, ker se je želel izogniti neprijetnim obtožbam o posilstvu – Dallas ni imel razpoloženega igralca. Drugi najboljši strelec je bil Jalen Brunson s 14 točkami, Tim Hardaway jih je dosegel 13.

Najučinkovitejši igralec tekme je bil domačin RJ Barrett je z 32 točkami.